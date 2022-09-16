MAGAZİN
16 Eylül 2022 - 17:56

Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in 2.5 yaşındaki kızı Mavi'nin kanser olduğu iddia edildi. Söylemezsem Olmaz isimli programında, program sunucusu Arto küçük Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü duyururken bu haber hem programın diğer sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali'yi hem de ekranları başında olan seyircileri çok fazla üzdü. İşte, Mavi'nin hastalığı hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgili detaylar..

MAGAZİN
16 Eylül 2022 - 17:56
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Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!


Güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerin başında geliyor. Instagram'da geniş bir kitleye hitap eden Hande Erçel'in her paylaşımları kısa süre içerisinde milyonlara ulaşıyor. Güzel oyuncuya benzerliği ile bilinen ablası Gamze Erçel'in kızı 2,5 yaşındaki Mavi'den yürek burkan bir paylaşıldı.

Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi

Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne?



Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto, minik Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü söyledi. Bu iddia herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 2,5 yaşında olan Mavi'nin hastalığının ilk önce ailesinin şüphelerinden sonra ortaya çıktığı konuşulurken küçük kızın karnında bir şişlik olduğu ve bu nedenle tedaviye başlanıldığı öne sürüldü.

Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi

Reklamcı Caner Yıldırım ile Gamze Erçel'in kızları Mavi'nin hasta olduğu iddiasıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında tüm detaylar haberimizde yer alacaktır.

Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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