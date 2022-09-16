Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!







Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne?







Güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerin başında geliyor. Instagram'da geniş bir kitleye hitap eden Hande Erçel'in her paylaşımları kısa süre içerisinde milyonlara ulaşıyor. Güzel oyuncuya benzerliği ile bilinen ablası Gamze Erçel'in kızı 2,5 yaşındaki Mavi'den yürek burkan bir paylaşıldı.Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto, minik Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü söyledi. Bu iddia herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 2,5 yaşında olan Mavi'nin hastalığının ilk önce ailesinin şüphelerinden sonra ortaya çıktığı konuşulurken küçük kızın karnında bir şişlik olduğu ve bu nedenle tedaviye başlanıldığı öne sürüldü.Reklamcı Caner Yıldırım ile Gamze Erçel'in kızları Mavi'nin hasta olduğu iddiasıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında tüm detaylar haberimizde yer alacaktır.