MAGAZİN
08 Ekim 2022 - 14:05

Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu: "İnşallah daha da güzel gidecek"

Ablası Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü için zor günler geçiren ünlü oyuncu Hande Erçel, tedavi sürecinin iyi geçtiğini söyledi ve "İnşallah daha da güzel gidecek" diye konuştu.

MAGAZİN
08 Ekim 2022 - 14:05
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Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu:


Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'ye kanser teşhisi kondu. Mavi'nin karnındaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede tedavisine hemen başlandı. Yeğeni Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili daha önce hiç bir açıklama yapmayan Hande Erçel bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni



Bir mekandan çıkarken basın mensuplarıyla karşılaşan oyuncu Hande Erçel, 2,5 yaşındaki yeğeninin kanser tedavi süreci hakkında kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni

"İNŞALLAH DAHA DA GÜZEL GİDECEK"

 Hande Erçel, bir muhabirin Mavi'nin tedavi süreciyle ilgili sorusunu yanıtladı. Aslında şuan ki açıklama sürecinin doğru bir zaman olmadığını belirten Hande Erçel, şimdilik her şeyin yolunda gittiğini ve daha güzel gitmesini beklediklerini söyledi.

Aylin Mavi

Uygun bir zamanda yeğeninin sağlık durumu hakkında tüm sorulara cevap vereceğini söyleyen oyuncu, mekanın çıkışında gazetecilerin yanından ayrıldı ve hızla arabasına binerek uzaklaştı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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