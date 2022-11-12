MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 12:45

Hande Erçel, Kerem Bürsin'i anlattı! Ünlü oyuncudan çok konuşulacak açıklamalar

Hande Erçel ile eski aşkı Kerem Bürsin'in yeniden birlikte olduklarına dair çıkan haberler magazin gündeminin ortasında yer almaya devam ediyor. Bebek'te görüntülenen Hande Erçel, hakkında çıkan iddialar ile ilgili konuşurken çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 12:45
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Hande Erçel, Kerem Bürsin'i anlattı! Ünlü oyuncudan çok konuşulacak açıklamalar


Eski sevgililer Hande Erçel, Kerem Bürsin, geçen hafta Kavacık'ta bir kafede buluştu. İkilinin hayranları tarafından fark edilmesinin ardından barıştıklarına dair iddialar basına yansıdı. Boğaziçi Film Festivali çıkışında kamera karşısına geçen başarılı oyuncu Bürsin, barışma dedikodularını yalanlamamasıyla dikkat çekti. Bebek'te görüntü veren güzel oyuncu Hande Erçel ise konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Hande Erçel, Kerem Bürsin



28 yaşındaki Hande Erçel ve 35 yaşındaki Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin setinde sekiz ay önce başlayan aşklarını sessizce sonlandırdı. Özel hayatlarında magazin gündeminde olan ikili, geçtiğimiz haftalarda Kavacık'ta bir kafede buluştu. İkilinin hayranları çifti bir arada gördüklerinde ise her iki çift hem hayranlarından hem de kameralardan kaçtı.

Hande Erçel, Kerem Bürsin

Kerem Bürsin, ertesi gün Atlas Sineması'nda Boğaziçi Film Festivali'ni ziyaret etti. "Eflatun" filminde rol alan yakışıklı oyuncu çıkışta 200 yabancı hayranını bekliyordu. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kerem Bürsin, yaşadıkları karşısında şaşkına döndü.

BARIŞMAYI YALANLAMADI

Hande Erçel, Kerem Bürsin

Arabaya yürümekte zorlanan Bürsin ve basın mensupları. "Hande Ersel ile yeniden barıştığınız konuşuluyor. Barışma oldu mu? Yeniden çıkmaya mı başladın? Sorulduğunda ise, "Şimdilik bu konuya hiç dokunmayalım" diyerek uzlaşmayı inkar etmedi. Ünlü oyuncunun bu sözleri, çiftin kırgınlıklarının sona erdiğinin ve yeniden sevişmeye başladığının bir işareti olarak yorumlandı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Hande Erçel

Bu gelişmelerden hemen sonra Hande Ersel geçen gün Bebek tarafında görüntülendi. Gazetecilere konuşan güzel oyuncu, eski sevgilisi Kerem Bürsin ile barıştığı hakkında iddialara karşılık olarak "Hayatımda kimse yok. Olunca haber veririm" diyerek barışma dedikodularını inkar etti. Güzel oyuncu bir mekanda Bürsin’le birlikte fotoğraflarının çıkması konusunun hatırlatılması üzerine ise "Çok ciddiye almamak gerek" ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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