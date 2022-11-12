Hande Erçel, Kerem Bürsin'i anlattı! Ünlü oyuncudan çok konuşulacak açıklamalar

Eski sevgililer Hande Erçel, Kerem Bürsin, geçen hafta Kavacık'ta bir kafede buluştu. İkilinin hayranları tarafından fark edilmesinin ardından barıştıklarına dair iddialar basına yansıdı. Boğaziçi Film Festivali çıkışında kamera karşısına geçen başarılı oyuncu Bürsin, barışma dedikodularını yalanlamamasıyla dikkat çekti. Bebek'te görüntü veren güzel oyuncu Hande Erçel ise konuyla ilgili ilk kez konuştu.
28 yaşındaki Hande Erçel ve 35 yaşındaki Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin setinde sekiz ay önce başlayan aşklarını sessizce sonlandırdı. Özel hayatlarında magazin gündeminde olan ikili, geçtiğimiz haftalarda Kavacık'ta bir kafede buluştu. İkilinin hayranları çifti bir arada gördüklerinde ise her iki çift hem hayranlarından hem de kameralardan kaçtı.
Kerem Bürsin, ertesi gün Atlas Sineması'nda Boğaziçi Film Festivali'ni ziyaret etti. "Eflatun" filminde rol alan yakışıklı oyuncu çıkışta 200 yabancı hayranını bekliyordu. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kerem Bürsin, yaşadıkları karşısında şaşkına döndü.