Hande Erçel Sabancılara gelin gitmeye ramak kala ücret yükseltti! Artık bu kadar para istiyor







HANDE ERÇEL KAŞESİ YÜKSELİYOR







El ele görüntü vererek aşklarını belgeleyen Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti ile ilgili sosyal medyanın iddiaları peş peşe geliyor. Peki Hande Erçel reklam fiyatlarını yükseltti mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Geçtiğimiz aylarda birlikte olduğu iddia edilen ancak iddialara yanıt vermeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti Paris tatiline giderken el ele havaalanında görüntülendi. İlişkilerini belgeleyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti ciddi bir ilişki olup olmadığı ile ilgili sorulara da evet diyerek yanıt verdi. Beraber yurtdışı tatiline çıkan çift sosyal medya hesaplarından da ortak görüntüler paylaşmaya devam etti. Paris'ten döndükten sonra Finlandiya'ya kuzey ışıklarını izlemeye giden çift yine kameralara yakalandı. Hakan Sabancı'nın daha önce hiçbir sevgilisiyle el ele görüntü vermeyen Hakan Sabancı'nın Erçel'le el ele görüntülenmesi de ilişkinin evliliğe gidebileceği iddialarını güçlendirdi. Hatta sosyal medya kullanıcıları görüntülerle yetinmeyip el ele tutuşmalarına göre beden dili analizi yaptılar. Yapılan analizlere göre sosyal medya kullanıcıları bu ilişkinin çok sağlıklı olmadığını dile getirdi. İkili dolu dizgin aşklarını yaşamaya devam ederken Hande Erçel'in de kaşesi artmaya başladı. İddialara göre 8 milyon TL olan reklam fiyatını 10 milyon TL'ye yükseltti. Firma da Erçel de düşünmek için zaman istedi.Firmanın 8 milyon TL'yi onayladığı ve imzaya hazır olduğu söylendi. Hande Erçel sosyal medyanın en gözde isimlerinden ve her paylaşımında büyük rekorlar kırıyor. Son paylaşımıyla 1.6 milyon beğeni alan Erçel'in aşk hayatı da dillerden düşmüyor. Erçel'in eski sevgilileri de sosyal medyada konuşuluyor. Erçel'in yanında Sabancı'nın da aşk listesi bir hayli kabarık. Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez Kasım ayında bir mekanda eğlenirken görüntülenmiş ancak hayatlarında biri olmadıklarını söylemişlerdi. Daha sonra Erçel'in Hakan Sabancı'nın arkadaş ortamına da dahil olduğu ve kameralara yakalanmamak için Erçel'i tekneyle Emirgan'da olan evlerine getirdiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de taze çift Nişantaşı'nda bir mekanda eğlenirken görüntülendi.Ancak bu ilişki ile ilgili en çok dikkat çeken iddia Hande Erçel'in müstakbel kayınvalide Arzu Sabancı ile tanışması ile ilgili oldu. Sosyal medya kullanıcıları Arzu Sabancı'nın da bu ilişkiye onay verdiğini konuşuyor. Hakan Sabancı'nın daha önce Şeyma Subaşı ile aşk iddiaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hakan Sabancı yaz aylarında ise İtalyan model Paula Henriquez ve arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Daha sonra yine teknede sarışın yabancı uyruklu genç bir kadınla görüntülenen Hakan Sabancı sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı ile de beraber görüntülenmiş ancak aşk iddiaları ile ilgili bir açıklama yapmamışlardı. Oyuncu Dilara Aksüyek ile birlikte olan Hakan Sabancı kısa bir süre sonra Aygün Aydın ile de olaylı bir birliktelik yaşadı. İlişkileriyle gündemden düşmeyen Hakan Sabancı 2013 senesinde Ayşe Özyılmazel ile ilişkiye başlamış ardından Afra Örgen ile birlikte olmuş, Dila Pekdemir ile de uzun bir ilişki yaşamıştı. Pekdemir ile ayrıldıktan sonra kendisinden 10 yaş büyük olduğu bilinen Lara Surol ile beraberlik yaşadı ancak en uzun ve dillere desten ilişkisi Aslışah Alkoçlar ile olmuştu. Aslışah Alkoçlar ile birbirlerini çok sevdiklerini ancak evlilik için küçük olduklarını düşünüp ayrıldıkları iddia edildi. Didem Soydan, Cansu Melis Karakuş, Asia Valente, Hadise, Eliz Sakuçoğlu, Aslıhan Karalar, Merve Boluğur, Laura Molina gibi birçok isimle anılan Hakan Sabancı'nın şüphesiz ki en olaylı ilişkisi Aygün Aydın ile olmuş ve başı bir hayli derde girmişti. Aygün Aydın ilişki sonlandıktan sonra uzunca bir süre Hakan Sabancı'yı sosyal medya hesaplarından ifşalamaya devam etmiş, hatta hızını alamayıp hamile olduğunu bile iddia etmişti.