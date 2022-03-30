Hande Erçel sürpriz aşkı Kaan Yıldırım'la yakalandı!

Sen Çal Kapımı adlı dizede başrolleri paylaşan kerem bürsin ve Hande Erçel’in dizi aşkı gerçek olmuştu. Sonrasında sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan ikili, hayranlarını üzdü. Hayranları tarafından Kerem Bürsin ile barışması beklenen Hande Erçel, Bürsin’in çabalarına rağmen, yakın çevresine “bu iş bitti, geri dönüşü yok” dediği öğrenilmişti. Yaşananlardan sonra ilk hamle Erçel tarafından geldi. Güzel oyuncu eski aşkı Kerem Bürsin’i sosyal medyada takipten çıktı. Herkes barışmalarını beklerken Hande Erçel sürpriz şekilde yeni aşkıyla görüntülendi.







Erçel’in kaan yıldırım ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Kaan Yıldırım geçen yaz ünlü şarkıcı Hadise’ yaşadığı ayrılığın ardından günlerce gündemden düşmemişti.







Hande Erçel ve Kaan Yıldırım ikilisinin Emirgan’daki bir mekanda sabaha kadar eğlendiği öğrenildi. Ardından aynı arabaya bindiği öğrenilen güzel oyuncu ve Yıldırım, köprü girişinde trafik kontrolüne takıldı. Taze aşıklar yöneltilen soruları cevapsın bıraktı.