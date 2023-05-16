Hande Erçel transparan ve mini etekli halleriyle olay oldu! Erçel'in o hallerine beğeni butonu çöktü













Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle sık sık adını duyurduğumuz başarılı oyuncu Hande Erçel uzun zamandır ekranlardan uzak kalırken sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanmaya başladı. İnstagram üzerinden cesur pozlar veren güzel isim Erçel, mini eteği ve transparan bluz ile dikkat çekti.Hande Erçel'in instagram hesabında 30 milyondan fazla takipçisi bulunurken kısa sürede yaptığı paylaşımlar beğeni ve yorum aldı. 29 yaşında ki ünlü isimin o hallerine "Yaktın yıktın yine", "Çok iyi çok", "Çok güzelsin", "Bir kadına her şey mi yakışır", "Güzellik kraliçesi" yorumları geldi.Reklam anlaşmasıyla sık sık karşımızda olan Hande Erçel, yeni dizi İki Yabancı ile ekranlara döneceğinin sinyallerini verdi. Başarılı oyuncunun dizide ki partneri ise Burak Deniz olacağı duyuruldu.