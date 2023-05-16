MAGAZİN
16 Mayıs 2023 - 20:02

Hande Erçel transparan ve mini etekli halleriyle olay oldu! Erçel'in o hallerine beğeni butonu çöktü

Aşk hayatıyla konuşulan Hande Erçel'den transparan ve mini eteğiyle gelen pozlar çok konuşuldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan başarılı isim güzelliğiyle görenleri büyülerken bu pozları ise kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Erçel'in mini etekli halleri haberimizde.

MAGAZİN
16 Mayıs 2023 - 20:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hande Erçel transparan ve mini etekli halleriyle olay oldu! Erçel'in o hallerine beğeni butonu çöktü


Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle sık sık adını duyurduğumuz başarılı oyuncu Hande Erçel uzun zamandır ekranlardan uzak kalırken sosyal medya hesabını ise aktif olarak kullanmaya başladı. İnstagram üzerinden cesur pozlar veren güzel isim Erçel, mini eteği ve transparan bluz ile dikkat çekti.

hande erçel transparan



Hande Erçel'in instagram hesabında 30 milyondan fazla takipçisi bulunurken kısa sürede yaptığı paylaşımlar beğeni ve yorum aldı. 29 yaşında ki ünlü isimin o hallerine "Yaktın yıktın yine", "Çok iyi çok", "Çok güzelsin", "Bir kadına her şey mi yakışır", "Güzellik kraliçesi" yorumları geldi.

hande erçel mini etek

Reklam anlaşmasıyla sık sık karşımızda olan Hande Erçel, yeni dizi İki Yabancı ile ekranlara döneceğinin sinyallerini verdi. Başarılı oyuncunun dizide ki partneri ise Burak Deniz olacağı duyuruldu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ