Hande Erçel, Türkiye'den ayrılıyordu! Yeğeninin sağlığı için o hayalini askıya aldı!







ABD YOLCULUĞUNU ERTELEDİ







Son olarak Kerem Bürsin ile 'Sen Çal Kapımı' isimli dizide başrol oynayan Hande Erçel, setlere yeniden dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün bir davette görüntülenen güzel oyuncu kendisine gelen tüm senaryoları değerlendirdiğini söyledi.Bir süre sonra Hollywood yıldızlarının koçu olarak bilinen Lori Lively'den oyunculuk eğitimi almak için ABD'ye gideceği konusunda hazırlık yaptığını belirten Hande Erçel, bu planına yeğeni için ara verdiğini anlattı.Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi başarılı oyuncularında koçluğunu yapan Lori Lively'den ileri oyunculuk ve kişisel gelişim eğitimi almayı düşünen Hande Erçel, bu programını birtakım sağlık sorunları nedeniyle ertelediğini ifade etti.