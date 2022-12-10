MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 21:18

Hande Erçel, Türkiye'den ayrılıyordu! Yeğeninin sağlığı için o hayalini askıya aldı!

Hollywood yıldızlarının koçu olarak bilinen Lori Lively'den oyunculuk eğitimi almak için ABD'ye gitmek isteyen Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'nin sağlığı nedeniyle bu hayalinden şimdilik vazgeçti.

MAGAZİN
10 Aralık 2022 - 21:18
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Hande Erçel, Türkiye'den ayrılıyordu! Yeğeninin sağlığı için o hayalini askıya aldı!


Son olarak Kerem Bürsin ile 'Sen Çal Kapımı' isimli dizide başrol oynayan Hande Erçel, setlere yeniden dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün bir davette görüntülenen güzel oyuncu kendisine gelen tüm senaryoları değerlendirdiğini söyledi.

Hande Erçel

ABD YOLCULUĞUNU ERTELEDİ



Bir süre sonra Hollywood yıldızlarının koçu olarak bilinen Lori Lively'den oyunculuk eğitimi almak için ABD'ye gideceği konusunda hazırlık yaptığını belirten Hande Erçel, bu planına yeğeni için ara verdiğini anlattı.

Hande Erçel

 Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi başarılı oyuncularında koçluğunu yapan Lori Lively'den ileri oyunculuk ve kişisel gelişim eğitimi almayı düşünen Hande Erçel, bu programını birtakım sağlık sorunları nedeniyle ertelediğini ifade etti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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