Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den hayranlarını üzen haber!

Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in bir ara ayrıldıkları yönünde haberler çıkmıştı. Tarafların konuyla ilgili açıklama yapmamasının nedeninin ise yaptıkları reklam anlaşmalarından kaynaklı olduğu iddia edilmişti.







Birlikte başrol oynadıkları dizide tanıştıktan sonra birlikte aşk yaşamaya başlayan son günlerin en gözde çiftlerinden Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşklarının tam gaz devam ettiği Hande Erçel'in açıklamasıyla kesinleşti.









Hande Erçel, reklam anlaşması yaptığı bir mücevher markasının işbirliği partisini geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile kutladıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı ve Kerem Bürsin ile ayrıldıkları yönündeki haberleri 'Öyle bir şey kesinlikle yok.' ifadeleriyle yalanladı.

Hayranları tam bu habere sevinecekken çiftten bu kez farklı bir haber ha geldi. Ünlü çiftin koronavirüse yakalandığı ve birlikte karantinaya girdikleri öğrenildi. Erçel Ve Bürsin'in şuan için sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.