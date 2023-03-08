MAGAZİN
08 Mart 2023 - 19:15

Hande Erçel yeni dizisiyle geri dönüyor! Partneri duyanlara dudak ısırttı!

"İki Yabancı" adlı yeni televizyon dizisinde Hande Erçel ve Burak Deniz başrolü paylaşıyor. Dizide ayrıca Cem Davran ve Feridun Düzağaç da yer alacak.

MAGAZİN
08 Mart 2023 - 19:15
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Hande Erçel yeni dizisiyle geri dönüyor! Partneri duyanlara dudak ısırttı!


Geçtiğimiz günlerde yeni ilişkisiyle manşetlere çıkan oyuncu Hande Erçel, "İki Yabancı" adlı yeni bir televizyon dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Erçel'in Burak Deniz ile başrolü paylaşacağı dizide ünlü oyuncu Cem Davran ve ünlü müzisyen, oyuncu Feridun Düzağaç da yer alacak.

feridun Düzağaç



Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı "İki Yabancı", Erçel'in canlandırdığı Leyla adlı karakterin hikâyesini anlatıyor. Çekimlerine Mart ayı ortasında başlanması beklenen dizi FOX'ta yayınlanacak.

İki yabancı

Kısa süre önce verdiği bir röportajda işadamı Hakan Sabancı ile ilişkisini doğrulayan Erçel'in yeni dizisi, zaten etkileyici olan oyunculuk kariyerine heyecan verici bir ekleme anlamına geliyor. Yetenekli oyuncu kadrosu ve ekibiyle "İki Yabancı" Türk izleyicisi için merakla beklenen bir televizyon dizisi olacağa benziyor.

CEM DAVRAN

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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