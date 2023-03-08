Hande Erçel yeni dizisiyle geri dönüyor! Partneri duyanlara dudak ısırttı!













Geçtiğimiz günlerde yeni ilişkisiyle manşetlere çıkan oyuncu Hande Erçel, "İki Yabancı" adlı yeni bir televizyon dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Erçel'in Burak Deniz ile başrolü paylaşacağı dizide ünlü oyuncu Cem Davran ve ünlü müzisyen, oyuncu Feridun Düzağaç da yer alacak.Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı "İki Yabancı", Erçel'in canlandırdığı Leyla adlı karakterin hikâyesini anlatıyor. Çekimlerine Mart ayı ortasında başlanması beklenen dizi FOX'ta yayınlanacak.Kısa süre önce verdiği bir röportajda işadamı Hakan Sabancı ile ilişkisini doğrulayan Erçel'in yeni dizisi, zaten etkileyici olan oyunculuk kariyerine heyecan verici bir ekleme anlamına geliyor. Yetenekli oyuncu kadrosu ve ekibiyle "İki Yabancı" Türk izleyicisi için merakla beklenen bir televizyon dizisi olacağa benziyor.