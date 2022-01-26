Hande ile Kerem aşkı bitti mi? Çiftlerin yollarını ayırdığı iddiası..

Ekranların sevilen dizilerinden 'Sen Çal Kapımı'da başlayan aşklarını bir süredir devam ettiren Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrıldıkları yönünde haber magazin gündemine bomba gibi düştü.
Aşkları ve açıklamalarıyla sürekli magazin gündeminde yer alan Hande Erçel ve kerem bürsin çiftinin arasının da ünlü oyuncu Demet Özdemir yüzünden açık olduğu söyleniyor. Demet Özdemir ile Hande Erçel'in aynı menajerlik şirketinde olması ve birçok projenin Erçel'e gitmesi Demet Özdemir'i epeyce kızdırmıştı.
Son olarak Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in bir projede başrol oynayacağı haberi ortaya çıkarken söz konusu haberi basında öğrenen Hande Erçel'in bu kez evde kriz çıkardığı ve Kerem Bürsin'i eve almadığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz hafta ablası Gamze Erçel'in 30'uncu doğum günü için Sapanca'ya giden Hande Erçel'in yanında Kerem Bürsin'in görülmemesi ünlü çiftin ayrıldıkları yönünde ortaya atılan iddiaları daha da güçlendirdi. Kerem Bürsin, sevgilisi Hande ile barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu öğrenilirken, Erçel'in, arkadaşlarına bu ilişkinin tamamen bittiğini ve geri dönüşün olmayacağını söylediği konuşuluyor.
Aşkları ve açıklamalarıyla sürekli magazin gündeminde yer alan Hande Erçel ve kerem bürsin çiftinin arasının da ünlü oyuncu Demet Özdemir yüzünden açık olduğu söyleniyor. Demet Özdemir ile Hande Erçel'in aynı menajerlik şirketinde olması ve birçok projenin Erçel'e gitmesi Demet Özdemir'i epeyce kızdırmıştı.
Son olarak Demet Özdemir ve Kerem Bürsin'in bir projede başrol oynayacağı haberi ortaya çıkarken söz konusu haberi basında öğrenen Hande Erçel'in bu kez evde kriz çıkardığı ve Kerem Bürsin'i eve almadığı öne sürüldü.
Geçtiğimiz hafta ablası Gamze Erçel'in 30'uncu doğum günü için Sapanca'ya giden Hande Erçel'in yanında Kerem Bürsin'in görülmemesi ünlü çiftin ayrıldıkları yönünde ortaya atılan iddiaları daha da güçlendirdi. Kerem Bürsin, sevgilisi Hande ile barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu öğrenilirken, Erçel'in, arkadaşlarına bu ilişkinin tamamen bittiğini ve geri dönüşün olmayacağını söylediği konuşuluyor.