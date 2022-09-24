DÜNYA
24 Eylül 2022 - 00:59

Hande Macit'in Mersin'den Almanya'ya kadar uzanan 'düşes' yolculuğu!

Mersin'de okumak için Hollanda'ya giden Hande Macit, Macklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ile evlenerek "düşes" unvanına sahip oldu.

DÜNYA
24 Eylül 2022 - 00:59
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Hande Macit'in Mersin'den Almanya'ya kadar uzanan 'düşes' yolculuğu!


Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan ve eğitimini orada tamamladıktan sonra Tarsus Amerikan Koleji’ni bitiren Hande Macit, üniversite eğitimni almak için 12 yıl önce Hollanda'ya gitti. Macit'in üniversite eğitimi almak için gittiği Hollanda'da hayatı birden bire değişti.

Hande Macit



2019 yılında Almanya'daki bir partiye katılan ve burada Mecklenburg Veliahtı Georg Alexander ile tanışan Hande Macit, Alexander'a kör kütük aşık oldu ve bir süre sonra onunla ciddi bir ilişkiye başladı.

Hande Macit

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında nişan yüzükleri takıldı

İlişkileri beklemedikleri şekilde güzel ilerleyen Hande Macit ve Veliaht Prens Georg Alexander, evlenmeye kara verdiler ve geçtiğimiz yıl Nisan ayında nişanlandıklarını açıkladılar. Çiftin nişan fotoğraflarını ise ünlü kraliyet fotoğrafçısı Patrick van Katwijk çekti ve kamuoyuna servis etti.

Hande Macit

"Hande artış düşes oldu"

Hande Macit ile Macklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander geçtiğimiz gün muhteşem bir düğünle dünya evine girdiler. Ailenin birkaç yüzyıl hükümlerini sürdürdüğü Neustrelitz'de düzenlene düğün töreninde Veliaht prens ile evlenerek Mecklenburg Düklüğü'nde 'düşes' unvanını alan Hande Macit, basına yaptığı açıklamada çok mutlu olmasına rağmen hayatında önemli bir değişiklik olmadığını söyledi.

Hande Macit

 

Hande Macit

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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