MAGAZİN
16 Temmuz 2022 - 21:45

Hande Sarıoğlu'dan kalça şov! Göğüs dekolteli elbisesi ile kalça şov yapan sunucu hayran bıraktırdı

Sıklıkla adından bahsettiren güzel sunucu Hande Sarıoğlu bu defa dansı ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozları ile gündemde sıkça yer alan Hande Sarıoğlu derin göğüs dekoltesi ile kalçalarını kıvırdı. Bu anları sosyal medyada paylaşan sunucunun takipçileri büyük beğeni yağdırdı. İşte ayrıntılar.

MAGAZİN
16 Temmuz 2022 - 21:45
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Hande Sarıoğlu'dan kalça şov! Göğüs dekolteli elbisesi ile kalça şov yapan sunucu hayran bıraktırdı


Güzel sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabında paylaştığı fazlaca cesur pozları ile gündemden düşmüyor. En son sosyal medyada derin göğüs dekolteli elbisesiyle dans etti. Takipçilerini hayran bıraktırdı. Özel hayatı ile sıklıkla kendinden söz ettiren Hande Sarıoğlu bu sefer dansı ile şov yaptı. Fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken sunucu, göğüs dekolteli elbisesi ile kıvrak dans sergiledi ve sosyal medyada paylaştı.

Kalçalarını kıvırdı, herkesi hayran bıraktı

Instagram hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşan Hande Sarıoğlu son olarak hesabında kalçalarını kıvırdığı anları takipçileri ile paylaştı. 



hande sarıoğlu

dans

Sunucu sarı renginde ki derin göğüs dekolteli elbisesi ile kalçalarını kıvırdığı anları paylaştı. 

sarıoğlu

Takipçilerinden beğeni alan sunucuya binlerce yorum yapıldı. Aleyna Kalaycıoğlu yakın arkadaşı Hande Sarıoğlu'nun dans ettiği anın altına 'Yandı şuan burası' diyerek beğenisini dile getirdi.

hande

Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Hande Sarıoğlu'na takipçileri 'Asena görse ayakta alkışlar, şaşı olduk' gibi yorumlar yaptı.

Cesur pozlarıyla gündem yarattı

Güzel sunucu Instagram hesabından sıkça paylaşımlarda bulunarak cesur pozları ile fiziği ile adından sürekli bahsettiriyor.

İşte pozları:

hande

sarıoğlu

hande sarıoğlu

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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