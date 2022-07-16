Hande Sarıoğlu'dan kalça şov! Göğüs dekolteli elbisesi ile kalça şov yapan sunucu hayran bıraktırdı







Kalçalarını kıvırdı, herkesi hayran bıraktı







Cesur pozlarıyla gündem yarattı

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabında paylaştığı fazlaca cesur pozları ile gündemden düşmüyor. En son sosyal medyada derin göğüs dekolteli elbisesiyle dans etti. Takipçilerini hayran bıraktırdı. Özel hayatı ile sıklıkla kendinden söz ettiren Hande Sarıoğlu bu sefer dansı ile şov yaptı. Fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken sunucu, göğüs dekolteli elbisesi ile kıvrak dans sergiledi ve sosyal medyada paylaştı.Instagram hesabından sıklıkla fotoğraf paylaşan Hande Sarıoğlu son olarak hesabında kalçalarını kıvırdığı anları takipçileri ile paylaştı.Sunucu sarı renginde ki derin göğüs dekolteli elbisesi ile kalçalarını kıvırdığı anları paylaştı.Takipçilerinden beğeni alan sunucuya binlerce yorum yapıldı. Aleyna Kalaycıoğlu yakın arkadaşı Hande Sarıoğlu'nun dans ettiği anın altına 'Yandı şuan burası' diyerek beğenisini dile getirdi.Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Hande Sarıoğlu'na takipçileri 'Asena görse ayakta alkışlar, şaşı olduk' gibi yorumlar yaptı.Güzel sunucu Instagram hesabından sıkça paylaşımlarda bulunarak cesur pozları ile fiziği ile adından sürekli bahsettiriyor. İşte pozları: