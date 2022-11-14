Hande Kaplan Ertan programını sunan Hande Sarıoğlu, son bölümde Harley Quinn olmayı tercih etti. Ertan Süzgün'e karşı samimi tavırlar sergileyen Sarıoğlu'nun Süzgün'e "Beni çıldırtıyorsun ayol" diyerek kur yapması dikkat çekti. Güzel sunucu, Ertan Süzgün'e, 'Her kadının, doğru bir erkeğin ortaya çıkarabileceği çılgın bir yanı vardır. O erkek de sensin. Beni çıldırtıyorsun ayol, şu halime bak'' diyerek oldukça sıcak yanaştı.
MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 22:34
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:
Cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen Hande Sarıoğlu, şimdi de Harley Quinn'in kostümünü giyerek sosyal medyayı salladı. Mini etek altına fileli çorap tercih eden güzel sunucu yorum yağmuruna tutuldu.
MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 22:34
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