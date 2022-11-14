Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:













YİNE GÜNDEM OLDU!

Hande Kaplan Ertan programını sunan Hande Sarıoğlu, son bölümde Harley Quinn olmayı tercih etti. Ertan Süzgün'e karşı samimi tavırlar sergileyen Sarıoğlu'nun Süzgün'e "Beni çıldırtıyorsun ayol" diyerek kur yapması dikkat çekti. Güzel sunucu, Ertan Süzgün'e, 'Her kadının, doğru bir erkeğin ortaya çıkarabileceği çılgın bir yanı vardır. O erkek de sensin. Beni çıldırtıyorsun ayol, şu halime bak'' diyerek oldukça sıcak yanaştı.Yayınlanan yeni bölüm fragmanını gören kullanıcılar güzel sunucuyu yorum yağmuruna tuttu. Takipçilerden fragmana; "Ertan yastık ile oturarak çok doğru bir karar vermiş", "Nefsine hakim olmakta Ertan gibi olmak gerekiyor", "Hande'yi izlemekten Ertan'a bakamadım" gibi yorumlar geldi.