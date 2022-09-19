MAGAZİN
19 Eylül 2022 - 06:57

Hande Yener'e Bursa'da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BAL-GÖÇ iş birliği ile bu yıl 16.sı düzenlenen Balkan Panayırı'nda sahne alan Hande Yener'e, şarkı söylediği esnada sahneye fırlayan gençler şok etkisi yaşattı.

MAGAZİN
19 Eylül 2022 - 06:57
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Hande Yener’e Bursa’da şok: Ünlü popçu sahneye fırlayan gençlerle şarkı söyledi


Ünlü popçu Hande Yener, Bursa'da sahne aldı. Yaz sezon başından bu yana yoğun konser programlarıyla en fazlaca konser veren sanatçılar arasında olan Yener, enerjisiyle büyüledi. Sahne performansı ve danslarıyla keyifli anlar yaşatan Yener, sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı.

Sahneye fırladılar, birlikte şarkı söylediler



Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Yener, ‘Naber' şarkısını seslendirdiği esnada iki genç sahneye fırlayarak Hande Yener'e şok etkisi yaşattı. Ünlü popçu sahneye gelen gençlere sarılarak şarkıyı birlikte seslendirdi. Şarkıyı seslendirdikten sonra gençlerle sohbet eden Yener, güvenlik görevlilerinin tedbirli şekilde gençleri uzaklaştırmasının ardından görevlilere seslenerek "Eymen harikasın. Bunlar rap yapacak galiba. Onu da öpeceğim. Ama yavaş lütfen. Bir insanı mutlu etmek kadar iyi bir şey var mı? Dünyada bütün canlılara değer veriyorum, değer vermeliyiz. Ama böyle ‘işim var an itibariyle olmaz' dediğin an olmuyor işte, o anı kaçırıyorsun. Ben de hayatta sevdiklerimi kaçırmayı sevmem." diyerek gönülleri fethetti. Sahneye çıkan Orkun isimli genç ile selfie çekinen ve sohbet eden Yener, teşekkür edip ‘yine gel' diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

Yeğenine tam destek

Hande Yener'in yeğeni olan ve bununla birlikte back vokali olan Naz Taşkınbaş, Mansur Ark'ın unutulmaz şarkısı ‘Malesef'i seslendirdi.

Başkandan teşekkür

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, ünlü popçu Hande Yener'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Seyircilerin arasında söyledi

Ünlü pop sanatçısı Hande Yener "Bu şarkıyı birlikte söyleyelim" diyerek sahneden seyircilerin yanına indi. 'Acele Etme' şarkısını sevenleriyle birlikte seslendiren Yener, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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