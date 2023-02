Hane başı 10 bin TL yardım az önce resmileşti! Bu kişilere hemen ödenecek

SON DAKİKA: HER HANEYE 10.000 TL ÖDEME MÜJDESİ GELDİ! O KİŞİLERE BAŞVURU YAPMADAN 10.000 TL ÖDEME YAPILACAK!







O kişilere başvuru yapmadan, her haneye 10.000 TL ödeme yapılacağı müjdesi geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük deprem neticesinde verildi. Deprem insanları hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak son derece sarstı. Bu tür hallerde resmî kurumlar haberin doğruluğunu doğrulamak ve halkı bilgilendirmeye çalışıyor. Bizim tavsiyemiz bu tür hallerde, resmî kurumlarla irtibata geçerek haberin doğruluğu hakkında bilgi almaktır. Dolandırıcılar kurum isimleriyle basitçe site açabilmektedir. Bu nedenle, isimleri ile açılan sitelere anında tıklamamaya ve dikkatli olmaya özen gösterin. Aksi takdirde isimleriniz kirletilebilir ve bankalarda olan birikimleriniz çalınabilir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki depremde 8 bin 574 can kaybı, 49 bin 133 yaralı ve 6 bin 444 yıkılan bina olduğunu ifade ederek, 10 bin TL destek ödemesi için hızlandırılan incelemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ”10 bin TL ödeme şartlarının hızlandırılması amacıyla yapılan incelemeleri özellikle vurguladı.Başkan Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açıklamalar sonrasında, 10 bin TL’ye ulaşan bir desteğin hızla incelenmesi planlandı. Şu an için bu konuyla ilgili ayrıntılar belli değil; ancak, oluşacak gelişmelerden hemen haberdar olmak isteyenler sitemizi takip edebilirler. Ayrıca, verilebilecek ilk etaptaki 10 bin TL’lik desteğin devamında gelen yardımlar da olacak.