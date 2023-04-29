Hane başı ödemeler başladı! Seçim öncesi herkese dağıtılacak: Başvuranlara 15.000 TL devlet yardımı!







BAŞVURU ŞARTLARI











Aile Destek Programı, Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla başlatılan bir programdır. Program kapsamında, hanedeki kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişen tutarlarda destek ödemeleri yapılmaktadır. Bu ödemeler, 12 aylık dönemler halinde verilmekte ve toplamda 15 bin lira ödenmektedir.Başvuru koşulları arasında Türk vatandaşı olmak, mavi kart sahibi olmamak, yerleşim adresinin yurt dışında olmaması, 18 yaşından küçük olmamak ve hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunmaması yer almaktadır.Aile Destek Programı'nın temel amacı, ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik destek sağlamaktır. Bu destek tutarları, hanedeki kişi sayısı ve aylık gelir aralığına göre belirlenmektedir. Hanedeki kişi başına düşen aylık gelir, destek ödemesi miktarını belirleyen en önemli faktördür. Aylık gelir düzeyi 450 TL ve altında olanlara 1.250 lira, 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olanlara 1.100 lira, 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altında olanlara 950 lira ve 1372,30 TL üzeri - 2.835,60 TL’den az olanlara 850 lira ödeme yapılacaktır. Destek ödemeleri, en fazla 12 ay boyunca devam edecek ve toplamda 15 bin lira ödenecektir. Bu destekler, ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir destek sağlamaktadır. Aileler, bu destekler sayesinde geçim sıkıntılarından kurtulmakta ve temel ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilmektedirler. Ayrıca, bu desteklerle birlikte ailelerin çocuklarına daha iyi bir eğitim ve sağlık hizmeti sağlamaları da mümkün olmaktadır.