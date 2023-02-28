Hane geliri bu tutarın üstünde olanlar müjde! 0,69 faizle kredi kampanyası başladı: İşte tüm detaylar







İSTANBULDA 0,69 FAİZ İLE KONUT İMKANI!







Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçınılmaz fırsatlar sunuldu. Uygun faiz ile orta gelir bir hane bu imkandan faydalanarak ev sahibi olabilecek. İstanbul için yüzde kaç faiz uygulanacak? Hane içi gelir en fazla kaç olmalıdır? Merak edilen detaylar haberimizde.Orta gelir düzeyinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara Yeni Konut Finansman Programı belirlendi. Bu programdan yararlanmak isteyen vatandaşlar için hane gelirinin 80.000 TL olması gerektiği belirlendi. İstanbul için faiz oranı %0,69 olarak belirlendi.Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe girildiği belirtildi. 1. bölge için İstanbul, 2.bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla olarak belirlenmiştir. Diğer iller ise 3. bölgede yer almıştır. Ödemeden faydalanacaklar için şartlar şu şekildedir:- 18 yaş ve üzerinde olunmalıdır. - TC vatandaşı olma şartı bulunmaktadır. Programdan faydalanacak kişiler bankalara başvurabilecekler. 1. bölgede yer alan İstanbul için aylık 80.000 TL, 2.bölgedde yer alan illerimiz için 65.000 TL ve 3.bölgede yer alan illerimiz için 45.000 TL ödeme imkanı sunulmuştur. Bu fiyatlar projenin yürütüldüğü bölge içi geçerli olacaktır. Verilen kararda 15 yıl vade imkanı sunulmaktadır. Vade süresi 15 yılı geçerek esnetilmeyecektir. Banka ve müşteriler anlaşmalarını bu şekilde tamamlayabileceklerdir. 15 yıl ödeme süresi her aya eşit olacak şekilde ödeme planlaması çıkarılacaktır. Finansman için faiz/kar oranı 2 milyon liraya kadar %0,69-2-4 milyon arasında belirlenmiştir. %0,79-4-5 milyon arasında tuta belirlenmiştir. Uzmanların değerlendirmesi ile birlikte satış tutarları bölgeler için şu şekilde dağıtılmıştır: 1. bölge İstanbul için: 9 milyon TL 2. bölge illerimiz için: 5 milyon TL 3.bölgede yer alan diğer illerimiz için fiyat: 3 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar yapılan konutların değerini %90'ını geçmemek şartıyla şu şekilde dağıtılmıştır: 1. bölge İstanbul için: 5 milyon TL 2. bölge illerimiz için: 3 milyon TL 3.bölgede yer alan diğer illerimiz için fiyat: 2 milyon TL olacak şekilde ev sahibi olacaklara imkan sunulmuştur.