Hangardan çıkarılan Milli Muharip Uçak, gövde gösterisi yaptı!













BEŞİNCİ NESİL TEKNOLOJİSİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanlığ'nca başlatılmış olan ve ana yüklenici görevini TUSAŞ'ın üstlendiği Milli Muharip Uçak Projesi başarılı bir şekilde ilerliyor. Kısa bir süre önce motorlarını ilk kez çalıştıran milli savaş uçağı, yer testinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerine de başladı. 16 Mart'ta gerçekleştirilen testte Milli Savaş Uçağı kendi motorlarını ateşleyerek piste ilerledi. Milli Muharip Uçak, ilk testini başarıyla tamamlamadan önce kendi motorunu kullanarak pistte bir süre seyretti. 18 Mart 2023 tarihinde Rollout adı verilen hangar çıkış törenini gerçekleştirmeyi planlayan Milli Muharip Uçak, bu testte de inişe hazır olduğunu gösterdi.Piste iniş yapan milli bir savaş uçağına ait özel görüntüler, öncelikle SavunmaSanayiST.com'dan elde edildi. Fotoğraflardan Milli Muharip Uçağın griye, hava girişlerinin ve radom alanlarının daha açık renge boyandığını görebilirsiniz.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Milli Muharip Uçak, üretiminde beşinci nesil olarak üretilen savaş uçaklarındaki teknoloji ve yeteneklere sahip. Havadan havaya ve havadan yere hedeflere stratejik olarak vurma yeteneği sağlar. Güvenli veri alışverişi ve akıllı mühimmat konuşlandırması için tamamen yerli bir altyapıya sahiptir.Gelişmiş radara, elektronik harp özelliğine sahip olan savaş uçağı muhabere, seyrüsefer ve teşhis kabiliyetlerine sahip milli bir savaş uçağıdır. Dahili silah yuvalarından yüksek/süpersonik hızlarda doğru ve hassas ateşlemeyle birlikte otomatik hedef tespiti ve tanıma, çoklu veri birleştirme ve yapay zeka yetenekleri, muharebe verimliliği de vardır.