Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak? YSK'dan vatandaşlara uyarı geldi







DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER











SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ VE ŞEFFAFLIĞI

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan videolara göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenlerin dikkat etmeleri gereken durumlar bulunmaktadır. Oyların geçerli sayılabilmesi için seçmenlerin belirli kurallara uygun davranmaları gerekmektedir.Öncelikle, oy kullanırken "evet" veya "tercih" mührünün basılması gerekmektedir. Ayrıca, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy vermek geçersiz sayılacaktır.Oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması da oyun geçersiz sayılacağı durumlardandır. Seçim güvenliğinin sağlanması için ise sandıkların güvenliği ve denetimi önemlidir. Ayrıca, oy verme işlemi sırasında seçmenlerin kimlik tespitinin doğru yapılması ve sadece kendi oylarını vermeleri sağlanmalıdır. Son olarak, seçim sonuçlarının ilanı için oy sayımı işlemi gerçekleştirilecektir. Oy sayımı işlemi sırasında tutanaklar tutulacak ve sonuçlar ilan edilecektir.Seçmenlerin bu kurallara dikkat etmeleri ve seçimlere katılım sağlamaları, demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesi açısından son derece önemlidir. Yaklaşan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde yayınlanan videolar, seçim güvenilirliği ve şeffaflığı konularına odaklanıyor. Bu videoda, oyların kullanımı, sayımı ve tutanağa geçirilmesi konuları ele alınıyor. Sandık kurulu, o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirleniyor ve tutanağın bir örneği siyasi partilere veriliyor. Tutanağın hemen orada vatandaşların görebileceği şekilde asılması gerekiyor. Oyların Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmesi ve birleştirilmesi ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleşiyor. Bu veriler YSK'ya ulaşıyor ve eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılıyor. Seçim sonuçlarının ilanı konusunda ise sandık sonuç tutanağı imzalanıyor ve mühürleniyor. Tutanakların bir sureti sandığın kurulduğu yere asılıyor ve diğer suretler siyasi parti üyeleri ve müşahitlere veriliyor. İlçe ve il birleştirme tutanakları siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenleniyor ve eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılıyor. Seçim sonuçları kesinleştikten sonra tüm sandık sonuçları ve ıslak imza tutanakları YSK'nın internet sitesinden vatandaşların erişimine açılıyor.