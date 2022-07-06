Dizi
06 Temmuz 2022 - 19:57

Hangi kanalda yaz ve gençlik dizileri var? 2022 Yaz sezonu dizileri

Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biri de yaz dizileridir. Hali hazırda yayınlanan dizilerin sezon finali yapması ile yaz dizileri ekranlarda yerini almaya başladı. Akşam vakitlerini bu dizilerle değerlendirmek isteyen kişiler ise bu yaz hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Peki hangi kanalda yaz ve gençlik dizileri var? İşte konuya ilişkin detaylar...

Dizi
06 Temmuz 2022 - 19:57
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Hangi kanalda yaz ve gençlik dizileri var? 2022 Yaz sezonu dizileri
Hali hazırda dizilerin sezon finali yapması ile Yaz dizileri izleyicilerin karşısına çıkmaya başladı. Birbirinden farklı konularla izleyici karşısına çıkan dizilerin ne zaman, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. Biz de bu haberimizde sizlere 2022 yaz dizilerinden bahsettik...

Bu yaz hangi diziler var?

2022 yılının yaz aylarında birbirinden farklı yaz dizileri izleyicilerin karşısına çıkıyor. Fox TV'de 4 tane, Kanal D'de 2 tane, Show TV'de 2 tane olmak üzere diziler izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Senden Daha Güzel

Fox TV'de 7 Haziran tarihinde yayınlanmaya başlayan bu dizinin başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik yer alıyor. Her hafta Salı günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizi bu yaza damga vuranlar arasında yer alıyor.

Senden Daha Güzel

Kusursuz Kiracı

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü'nün bulunduğu bu dizi yakın zamanda Fox TV'de yayınlanacak. Bu dizide muhabir ve komşu olan iki kişi arasında yaşanan olaylar ele alınacak.

Kusursuz Kiracı

Gizli Saklı

Yine Fox TV'nin yaz dizilerinden biri olan Gizli Saklı'nın başrollerinde son döneme damga vuran Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal yer alıyor. İki polisin girdikleri bir gizli görevi anlatan bu dizide ikilinin arasında yaşananlar izleyiciye aktarılıyor. Oldukça eğlenceli bir dizi olan Gizli Saklı 8 Haziran'da yayınlanmaya başladı ve her hafta Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor.

Gizli Saklı

Seversin

Kanal D'nin yaz dizisi olan Seversin'in başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük yer alıyor. Bir ünlünün ve bu camiaya yeni giren bir genç kızın arasında yaşananların anlatıldığı bu dizi her hafta salı günleri izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin ilk bölümü ise 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.

Seversin

İntibah

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan bu dizi Namık Kemal'in aynı adlı eserinden uyarlanmıştır. Dizinin başrollerinde Selahattin Paşalı ve Melisa Aslı Pamuk yer almaktadır. Dizide izleyiciye aktarılacak olan konu ise iyi yetişmiş Ali Bey'in uygunsuz bir kadın olarak bilinen Mahpeyker'e aşık olması olacak.

intibah dizisi

Balkan Ninnisi

TRT1'in yaz dizilerinden biri olan Balkan Ninnisi Üsküp'te geçen samimi bir hikayeyi anlatıyor. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Emre Bey, Merih Öztürk yer alıyor. Balkan Ninnisi her hafta Salı akşamları izleyici karşısına çıkıyor.

Balkan Ninnisii

Gül Masalı

ATV'de yayınlanan bu yaz dizisi ise Isparta'da yaşayan Atabey ailesinin oğlu Toprak ile annesinin mirası için İstanbul'dan Isparta'ya gelen Gonca'nın masalsı hikayesini anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca yer alıyor. Bu dizi her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına çıkıyor.

Gül Masalı

Sevmek Zamanı

Yine ATV'nin yaz dizileri arasında yer alan Sevmek Zamanı'nın başrollerinde Deniz Işın ve İlhan Şen yer alıyor. 20 Haziran'da ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizi her hafta Pazartesi akşamları yayınlanıyor. 

sevmek zamanı

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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