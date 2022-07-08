Hangi öğretmenler il dışı tayin isteyebilir? Hangi öğretmenlerin il dışı tayin hakkı bulunmakta? Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin il dışı tayin hakları













3 yıl görev yapan sözleşmeli öğretmenin il dışı tayin hakkı var mı?

Sözleşmeli öğretmenin il dışı tayin hakkı var mı?

Sözleşmeli öğretmenlerin il içi yer değiştirme hakkı var mı?

Sözleşmeli öğretmenlere doğu görevi çıkar mı?

Aday öğretmenler eş durumunu göstererek tayin isteyebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni atama modeliyle ilgili yayınladığı açıklamanın ardından bakanlığa bağlı olarak çalışan öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Öğretmenler, yeni düzenlemelere göre il dışı tayin isteyip isteme hakları araştırırken, hangi öğretmenlerin il dışı tayin hakkı olup olmadığı da sorguluyor.Yeni yönetmeliğe göre sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerin bulundukları ilde 4 yıl sözleşmeli olarak ve aynı zamanda 2 yıl kadrolu olarak çalışmasının ardından tayin isteme hakkı verilmiştir. Özetlemek gerekirse sözleşmeli öğretmen toplam 6 yıl çalıştıktan sonra tayin isteme hakkı elde etmiş oluyorlar.3 yıl görev yapan sözleşmeli öğretmenin mazeret durumu tayini yapması ile ilgili hiçbir engel bulunmazken isteğe bağlı olarak tayin istemesi için çalışmış olduğu kurumda 1 yıl daha görevli olması gerekiyor. Sözleşmeli öğretmen 3 yıl sonrasında eş durumu, sağlık mazeret ve can güvenliği tayin hakkında sahiptir.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre öğretmen atamaları sözleşmeli olarak yapılmakta. Sözleşmeli öğretmenler isteğe bağlı il içi ve il dışı tayin hakkına sahip değildir.Sözleşmeli öğretmenlerin özür durumları hariç il içi ve il dışı tayin hakları maalesef yoktur. Bu hak sadece kadrolu olanlara tanınmıştır. Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumundan dolayı yapılmış olan il dışı atamaları ise eşlerinin çalıştığı kurumun yüzlerce kilometre uzağına yapılır.Her okulun bir 1,2,3,4,5,6 şeklinde hizmet alanı bulunmaktadır. Bu kapsamda da öğretmenlere hizmet puanı belirlenmiştir. Özetlemek gerekirse öğretmenin zorunlu doğu hizmeti yapacak diye herhangi bir kural yoktur.Aday öğretmenler asıl olarak görev yapacakları eğitim kurumlarında 1 yıl görev aldıktan sonra Bakanlığın özür durumuna bağlı yer değiştirme dönemleri içinde yaptığı duyuruları takip etmeleri ve aile birliği mazeretini öne sürerek yer değiştirme isteği yapabilirler.