Hangi okulda oy kullanacağını bilmeyenler dikkat! Listeye bak hemen öğren: e-Devlet seçmen listesi sorgulama ekranı!













2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri yaklaşırken, seçmenler oy kullanacakları yerleri öğrenmek için e-Devlet'ten seçmen listesi sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler. YSK'nın resmi seçim takvimi açıklanmış ve seçmen listeleri de askıya çıkmış durumda. Seçmenler, YSK'nın resmi internet sitesi aracılığıyla seçmen kaydı sorgulama işlemlerini yaparak, hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilirler.14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri yaklaşırken, seçmenlerin oy kullanacakları yerleri öğrenmeleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenler, askı süreci boyunca itirazlarını ilgili kurumlara iletebilirler. Seçmen listesi sorgulama işlemleri için ise e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Seçmenler, YSK'nın resmi internet sitesi aracılığıyla da seçmen kaydı sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenlerin isimleri alfabetik sıraya göre düzenlendi ve soyadlarına göre sıralandı. Seçmen listelerinin askı süresi 20 Mart 2023 tarihinden itibaren başladı ve 2 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Seçmen listelerinde adı bulunmayanlar, 2 Nisan 2023 tarihine kadar ilçe seçim kurullarına itirazlarını iletebilecekler. Seçmen listesi sorgulama işlemini yapmak için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna 'Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama' yazarak sisteme erişebilirsiniz. Gerekli bilgileri doğru şekilde girerek sisteme giriş yaptıktan sonra seçmen kaydınızı kontrol edebilirsiniz.