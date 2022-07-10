GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 17:07

Hangi şehirlerde yağış var? Meteoroloji sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı!

Son zamanlarda ülke genelinde sık sık sağanak yağış yaşanıyor ve sel uyarıları peş peşe geliyor. Peki meteoroloji hangi illerle ilgili uyardı? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 17:07
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Hangi şehirlerde yağış var? Meteoroloji sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı!


Meteoroloji tarafından yapılan araştırmalar sonucunda birçok bölge ve şehirde sağanak yağış uyarısı geldi. Aynı zamanda vatandaşların telefonlarına AFAD tarafından da uyarı mesajları atıldı Vatandaşlar merakla bulundukları illerin hava durumunu araştırmaya başladı. Peki hangi bölge ve şehirlerde yağış olacak? Meteoroloji'nin şehirlerle ilgili sağanak yağış uyarısının tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji tarafından Marmara, İç Anadolu bölgesinin kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Kuzey ve Ege'nin iç bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz gibi bölgelerin yanında; Adana'nın kuzey ve doğu bölgesi, Ardahan çevreleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Artvin, Erzurum'un kuzey bölgeleri sağanak yağış konusunda uyarıldı. Aynı zamanda meteoroloji, İstanbul ve Ankara'da yağışların özellikle yarından itibaren etkili olacağını söyledi. Marmara kuzeyi ve Ankara çevresi de sağanak yağıştan etkilenecek. Yağışlı olması ve sel, su baskını, dolu ve fırtına gibi etkenlere karşı tedbirli olması konusunda uyarılan şehirlerden ikisi de Kütahya ve Afyon oldu.

Ankara'dan da uyarı geldi



Ankara Büyükşehir Belediyesi de yağış konusunda vatandaşları uyardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; "Meteoroloji'den edindiğimiz bilgilere göre Ankara'da yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışa bağlı su baskını, dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar sonucu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar olabilir. Belediyemiz teyakkuz halindedir ve vatandaşlarımızın bu olumsuz şartlardan etkilenmemesi için tedbirli olmasını rica ediyoruz."

Meteoroloji Yağış Konusunda Uyarı Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de vatandaşları uyardı

Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi de vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili vatandaşları şu şekilde uyardı; "AKOM tarafından edinilen bilgilere göre akşama dek kuvvetli rüzgar ile birlikte sağanak yağış sürmesi bekleniyor. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması halinde ALO 153 Çözüm Merkezimiz vatandaşımız ile iletişim halinde olacak."

AFAD uyarısı

AFAD tarafından bahsi geçen bölge ve illerde yaşayan vatandaşlara da kısa mesaj yoluyla uyarı yapıldı. İlk mesaj İstanbul'da bulunan vatandaşlara 'İlinizde şiddetli yağış beklendiğinden dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı, acil durumlarda 112 aranmalıdır.' şeklinde yapıldı. AFAD, sosyal medya hesaplarından ise 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Bilecik ve Çanakkale doğusu ile; Bolu, Karabük, Düzce, Sinop, Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Çankırı, Eskişehir, Afyon, Kütahya çevresi ve Çorum şehrimizin batısında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, dolu, su baskını, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır' paylaşımı yaptı.

Yağış beklenen şehirler

Yağış beklenen şehirler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şu şekilde listelendi;

-Edirne: 20 derece, 31 derece olması ve parçalı çok bulut, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültü, sağanak yağışlı

-İstanbul: 20 derece, 29 derece. Parçalı ve çok bulut, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bu gece itibariyle kuvvetlenecek.

-Kırklareli: 20 derece, 29 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde olmak üzer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor. Yağışlar bu gece itibariyle kuvvetlenecek.

-Kocaeli: 20 derece, 27 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar bu gece itibariyle kuvvetlenebilir.

-Denizli: 21 derece, 31 derece. Parçalı ve çok bulutlu Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

-İzmir: 22 derece, 30 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

-Kütahya: 15 derece, 23 derece. Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar zaman zaman kuvvetlenebilir.

-Muğla: 19 derece, 31 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra özellikle iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

-Adana: 24 derece, 33 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey kesimleri ve zamanla doğu kesimlerinde etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

-Antalya: 24 derece, 30 derece. Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren sağana ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

-Hatay: 23 derece, 29 derece. Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

-Isparta: 17 derece 27 derece. Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

-Ankara: 17 derece, 27 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar gece ve öğle saatlerinde kuvvetenebilir.

-Eskişehir: 17 derece, 23 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren yağışlar kuvvetlenebilir.

-Kırıkkale: 19 derece, 31 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

-Konya. 20 derece, 31 derece. Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

-Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden itibaren iç kesimler ve Zonguldak çevresinde yağışlar kuvvetlenebilir.

-Bolu: 15 derece, 21 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklkı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.

-Zonguldak: 20 derece, 23 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenebilir.

-Kastamonu: 14 derece, 25 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış. Yağışlar öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenebilir.

-Sinop: 22 derece, 27 derece. Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

-Amasya: 17 derece, 32 derece. Parçalı ve zaman içinde çok bulutlu. Yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

-Çorum: 16 derece, 28 derece. Parçalı ve zaman zaman çok bulutlu. Yağışlar gece saatlerinden itibaren olmak üzere kuvvetlenebilir.

-Samsun: 20 derece, 25 derece. Parçalı ve az bulutlu, bugün içinde çok bulutlu. Yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

-Trabzon: 22 derece, 26 derece. Parçalı ve az bulutlu, gün içinde çok bulutlu. Yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

-Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Kuzeydoğu kesimlerinde ise parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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