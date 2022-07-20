Hangi uygulamalar telefona zarar verir? Hatalara dikkat edilmezse telefonunuz bozulabilir!







Telefon kullanırken dikkat edilmesi gerekenler







Telefonlar yastık ya da yatakta olmamalı

Son yıllarda elimizden düşmeyen teknolojik aletlerden biri de cep telefonlarımız. Peki cep telefonumuzu korumak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Cep telefonuna hangi uygulamalar zarar veriyor? Telefonunuzu tehlikeye sokan durumlarla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.EverydayPhone markasında İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan David Steele telefonlarla ilgili dikkat edilmesi gereken konuları açıkladı. Zaman geçtikçe tüm teknolojik aletlerde olduğu gibi telefonlarda da bozulma riskinin arttığını belirten Steele, titreşimli bildirimlerin de telefon performansını etkilediğinin altını çizdi. Telefonun sürekli olarak tam kapasitede çalışıp güç harcaması telefonun etkinliğini ve ömrünü kısaltıyor. Diğer uyarı ise Ting Mobile İçerik Direktörü olarak görev yapan Andrew Moore-Crispin'den geldi. Kullanılmayan uygulamaların arka planda açık tutulmaması gerekiyor. Bu durum hem Android işlemci hem Apple telefonlara büyük zarar veriyor. Kullanılmayan ya da artık ihtiyaç duyulmayan uygulamaların telefondan silinmesi iyi bir önlem olabiliyor. Buna uygun davranmak hem cep telefonunun pil ömrüne iyi gelir hem de depolama alanı boşaldığı için daha rahat bir kullanım sağlanır. Milyonlarca insan tarafından kullanılan sosyal medya uygulamaları da bu gruba dahil edilmek üzere birçok uygulamaya giriş için izin verilmesi gerekiyor. Ancak izin verirken titiz davranılması da oldukça önemli.AdWeek pil ömrünü en çok tüketen uygulamalar konusunda insanları uyardı. Snapchat, Facebook, Google Haritalar, Amazon ve Netflix uygulamaları telefonların pil ömürlerine en çok zarar veren uygulamalar olarak biliniyor. Android cihazlardan Facebook uygulaması kaldırıldığı takdirde telefonun pil ömrü yüzde 20 kadar tasarruf edebiliyor. Facebook uygulaması kaldırıldığında ise pil ömrü yüzde 15 kadar bir iyileşme sağlıyor. Business Insider tarafından hazırlanan rapora göre hangi işlemciyi kullanırsanız kullanın Facebook arka planda çalışmaya devam ettiği için pil ömrüne en çok zarar veren uygulamardan biri. Son yıllarda büyük ekranlı cep telefonu kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Fakat büyük ekranlarda pil ömrünü kısaltan etkenlerden biri olarak biliniyor.Eğer uyarlanabilir parlaklığı açarsanız ekran parlaklığınız otomatik olarak ayarlanır. Parlaklık seviyesi en düşük düzeyde tutulursa ekran zaman aşımı da azaltılabilir. Aşırı sıcaklık gibi etkenler de telefona zarar veren büyük etkenlerden biri olarak biliniyor. Aşırı ısı veri kaybına ve pil sızıntısına sebep olabiliyor. Aynı konular soğuk havada da akıllı cep telefonu kullanan insanların önüne çıkabiliyor. Nadir de olsa ekran kırıkları da aşırı sıcaklık ya da soğuklarda yaşanabiliyor.En önemli etkenlerden biri de telefonu yastığın altına koymak. Telefonunuz yastığın altında durduğu sürece ısı birikmesi gerçekleşir ve pil ömrü azalır. Hava akışı olan bir yerde telefonun durması gerekiyor. Eğer piliniz doluysa telefonunuzu şarja takmak telefonunuza zarar veren durumlardan biridir. Bu durum ısı birikimine neden olup pile zarar vermektedir. Sabah dolu bir şarjla telefonunuzu kullanmak istediğiniz için gece boyu telefonunuzu şarjda bırakabiliyorsunuz ancak telefonunuzun gece boyu şarjda takılı kalması telefonunuza zarar veriyor.Cep telefonları yüzde 80 şarj olduktan sonra şarj alımını yavaşlatırlar ve bu da telefonun daha çok ısınarak bataryaya zarar vermesine sebep olur. Telefonunuzun ömrünü uzatmak için en önemli etkenlerden biri de telefonunuza gelen yazılım güncellemelerini düzenli olarak yapmaktır. Akıllı telefon kullanıcılarına sunulan güncellemeler birçok avantaj ile birlikte düzenlenmektedir. Pil ömrüne ya da başka sorunlara yazılım güncellemelerini düzenli olarak yapmak iyi gelebilmektedir.