TEKNOLOJİ
03 Kasım 2022 - 13:45

Hangouts neden kapatıldı? Google servileri devreye girdi! Yeni chat uygulaması Google Chat oldu!

Gün geçtikçe gelişen teknolojiyle beraber yeniliklerinde ardı arkası kesilmiyor. Google oyun servisi Stadia'nın devamında Hangouts'da kapatıldı. Peki, Hangouts neden kapatıldı? İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
03 Kasım 2022 - 13:45
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Hangouts neden kapatıldı? Google servileri devreye girdi! Yeni chat uygulaması Google Chat oldu!


Google bazı hizmetlerini kapatma kararı alırken tek tek uygulamalar devre dışı kalmaktadır. Hangouts'un kapatılması üzerinde etkisi olan Google servislerin ise devreye girmesi dikkatlerden kaçmadı. Değişim geçiren Hangouts ise yeni hali yoğun ilgi gördü.

HANGOUTS TAMAMEN KAPATILDI

Tüm dünya tarafından kullanılan Hangouts yerini yeni uygulamaya bıraktığı konuşulurken üzerinde chat yapılmasıyla beraber ise Google 2 Kasım itibariyle uygulaması devre dışı bıraktı.

SOHBETLER OTOMATİK OLARAK GOOGLE CHAT'E GEÇİRİLDİ



Hangouts uygulamasını kullanan kullanıcıların mesajlarının direkt olarak Google chat üzerine aktarıldığı belirtildi. Bu durumda ise Hangouts kullanıcılarının mesajlarına ulaşmak adına farklı bir yöntem ile uğraşmasına gerek kalmadı. Google Chat üzerindeki emojiler ve zamandan tasarruf etmek adına akıllı yanıtlar beğeni topladı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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