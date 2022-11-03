Hangouts neden kapatıldı? Google servileri devreye girdi! Yeni chat uygulaması Google Chat oldu!







HANGOUTS TAMAMEN KAPATILDI

SOHBETLER OTOMATİK OLARAK GOOGLE CHAT'E GEÇİRİLDİ







Google bazı hizmetlerini kapatma kararı alırken tek tek uygulamalar devre dışı kalmaktadır. Hangouts'un kapatılması üzerinde etkisi olan Google servislerin ise devreye girmesi dikkatlerden kaçmadı. Değişim geçiren Hangouts ise yeni hali yoğun ilgi gördü.Tüm dünya tarafından kullanılan Hangouts yerini yeni uygulamaya bıraktığı konuşulurken üzerinde chat yapılmasıyla beraber ise Google 2 Kasım itibariyle uygulaması devre dışı bıraktı.Hangouts uygulamasını kullanan kullanıcıların mesajlarının direkt olarak Google chat üzerine aktarıldığı belirtildi. Bu durumda ise Hangouts kullanıcılarının mesajlarına ulaşmak adına farklı bir yöntem ile uğraşmasına gerek kalmadı. Google Chat üzerindeki emojiler ve zamandan tasarruf etmek adına akıllı yanıtlar beğeni topladı.