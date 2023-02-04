Hanımlar BİM'in kapısında kuyruk olacak! O ürünler 7,50 TL'ye sepetlere dizildi: Bu fiyata bir daha zor bulunur!







İndirimler BİM'e nasıl yansıyacak?







Hangi ürünler ne kadara satılacak?

Marketlere gelen zamların yanında yapılan indirimlerin de olması müşterilerde ilgi uyandırıyor. İndirim beklentisini karşılayan zincir marketler tüketiciler tarafından tercih edilmekte.Belirli tarihlerde gelen aktüel ürünler, diğer indirimli ürünler gibi BİM'e olan ilgiyi arttırmaktadır. Ancak yapılan indirimlerde tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması önemlidir. Böylece ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan sorunlar çözülecek ve satışlarda artış yaşanacaktır. Yapılan indirimler ile birlikte senetler doldurulacak ve daha iyi bir alışveriş imkanı sağlanacaktır.Dr. Oetker Krem Şanti 3x75 gr 34,50 TL 3'lü Dr. Oetker Puding 24,50 TL Dr. Oetker Bardakta Puding 10,50 TL Dr. Oetker Bisküvili Puding 100 gr 12,50 TL Dr. Oetker İrmik Helvası 400 gr 22,75 TL Dr. Oetker Karışık Pizza 405 gr 46,50 TL Dr. Oetker Çikolatalı Sos 2x102 gr 17,25 TL Dr. Oetker Dark Kakao 100 gr 19,75 TL Dr. Oetker Pudra Şekeri 150 gr 12,75 TL Dr. Oetker Pembe Pudra Şekeri 2x15 gr 6,50 TL Dr. Oetker 2'si 1 Arada Vanilinli Hamur Kabartma Tozu 3x10 gr 5,25 TL Pastamilan Pasta Keki 300 gr 32,50 TL Tadıtam Mini Cheesecake 480 gr 55 TL Dr. Oetker Pasta Süsü Gümüş İnci Kalp 10 gr 5,25 TL Dr. Oetker Karbonat 5x5 gr 4,50 TL Dr. Oetker Pasta Süsü Şekerli Çubuk-Kakaolu Çubuk 10 gr 5,25 TL Dr. Oetker Hazır Tatlı Sos 50 gr 11,50 TL Dr. Oetker Meyveli Sos 8 TL Dr. Oetker Aromalı Şeker Toz Karışım 14 gr 5,25 TL Dr. Oetker Pastacı Kreması+Pasta Jölesi Kırmızı 17,25 TL Dr. Oetker Jelatin 2x6 gr 7,75 TL Dr. Oetker Çikolata Şelalesi 195 gr 34,50 TL Dr. Oetker Profiterol 360 gr 34,50 TL Dr. Oetker Wolke Kek 34,50 TL İçim Yarım Yağlı Yoğurt 3 kg 65 TL İçim Ayran 1500 ml 24,50 TL Dost %0,1 Yağlı Süt 1 Litre 14,50 İçim Labne 3x180 gr 62,50 TL Omo Active Oxygen Toz Deterjan 7,5 kg 189 TL Yumoş Şakayık Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 54,50 TL Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 29,50 TL Porçöz Mutfak-Banyo Sprey 750 ml 19,50 TL Viking Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 49,50 TL Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 45 TL Neutrogena Günlük Peeling Jel 150 ml 45 TL Neutrogena Temizleyici Tonik 200 ml 45 TL Claderm Kil Maskesi 50 ml 14,50 TL Naturalove Peeling ve Maske Fırçası 22,50 TL Naturalove Dekoratif Led Işık Zinciri 59 TL Elseve Şampuan 200 ml 39,50 TL Powerkey Led Ampul 9W 99 TL Eyüp Sabri Tuncer Sprey Kolonya 150 ml 19,50 TL Desenli Soket Çorap 19,50 TL Kışlık Soket Çorap 9,50 TL Okey Nirvana Prezervatif 59,50 TL Gloss Zirkon Taşlı Kolye 22,50 TL Gloss Zirkon Taşlı Küpe 22,50 TL Gloss Zirkon Taşlı Yüzük 3'lü 22,50 TL Naturalove Peluş Saç Bandı 28,50 TL Naturalove Yan Toka 2'li 24,50 TL Dermokil Kağıt Yüz Bakım Maskesi 14,50 TL Dermokil Boneli Saç Maskesi Çeşitleri 19,50 TL Dermokil El/Ayak Maske Çeşitleri 19,50 TL Dermokil Vücut Maskeleri Çeşitleri 19,50 TL Golden Rose Oje 17,50 TL Golden Rose Maskara 52,50 TL Golden Rose Likit Ruj 42,50 TL Makeover Sıvı Allık 22,50 TL Naturalove Makyaj Fırça Seti 5'li 149 TL Angie El Kremi+Lip Balm 37,50 TL Rbl Parfüm 100 ml 57,50 TL Casilli Çiçek Detaylı Sütyen 75 TL Casilli Çiçek Detaylı Slip 35 TL Sleepy Black Premium Plus Normal/Gece Hijyenik Ped 29,50 TL Sleepy Black Premium Plus Günlük Ped 22,50 TL Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 119 TL Queen Kağıt Havlu 12'li 95 TL Soft Konsept Peçete 20 Adet 12,50 TL Blume Peçete 200'lü 24,50 TL