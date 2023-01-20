Hanımlar dikkat! A101'de dev züccaciye indirimi başladı: 8,95 TL'ye kadar fiyatlar düştü! Kapanın elinde kalacak







A101’DE ÇEYİZCİLER BAYRAM EDECEK! İNDİRİMLER BAŞLADI! BU HAFTA MUTLAKA ALIŞVERİŞİNİZİ YAPIN! 69,95 TL, 99,95 TL’YE DÜŞTÜ!







En yeni ürünleri, en ucuz fiyata vatandaşa sunan A101 yine yaptığı indirim kampanyaları ile kataloğumuz 19 Ocak’ta alışveriş tutkunlarının yine gözdesi olacak.A101 aktüel ürünler kataloğunda evin olmazsa olmazı olan her ürün, bütçesine uygun ürün almak isteyenler için indirimli fiyatlarıyla sunuluyor. Bu hafta katalogda yer alan koltuk takımı ve çeyizi olanlar için pek çok eşsiz ürün dikkat çekti. 19 Ocak 2023 Tam bir ürün listesi, her bayide veya internette en son ürün kataloğundan görebilirsiniz.En popüler indirimli A101 ürünlerinin aktüel katalog listesi 19 Ocak'ta yayınlandı. Çeyiz düzenler, evini yenileyenler 19 Ocak'ta A101 aktüel ürün kataloğundaki ev aletleri ve küçük ev aletlerinin ardından koltuk takımlarına da yöneldi. Mutfak gereçlerinden buzdolaplarına, televizyondan çamaşır makinesine, elektrikli süpürgeden mikrodalga fırına varana kadar daha birçok ihtiyacınızı alabilirsiniz. Elektrikli süpürgeler, mikrodalga fırınlar, TV'ler, buzdolapları, çamaşır makineleri vb. birçok ürün indirimli fiyatlarla satın alınabilir. Örneğin katı meyve sıkacağı 499,00 TL, midi fırın 749,00 TL, el blender seti 329,00 TL, erkek bakım seti 239,00 TL, el blenderi 279,00 TL, su ısıtıcısı 129,00 TL, elektrikli süpürge 949,00 TL, portatif buharlı kırışıklık giderici 439,00 TL, şarjlı epilatör 199TL., saç kesme makinesi 149,00 TL, dijital banyo tartısı 149,00 TL, uzaktan kumandalı ısıtıcı 249,00 TL, cep telefonu 2.199,00 TL, klavye fare seti 99,95 TL, kablolu kulaklık 69,95 TL. İndirimli A101 ürün yelpazesini kaçırmayın!