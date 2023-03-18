Hanımlar eşinden harçlık istemeyecek! Harçlıklar devletten: 4.125 TL başvuranın hesabına tıkır tıkır yatırılacak!

Eşini kaybeden ya da eşinden ayrılan kadınlar için devlet desteği sağlanmakta. Ev hanımlarının yüzünü güldürecek destek haberi geldi. Herkesin ekonomik durumuna göre yardım yapılacak. Ekonomik olarak güçlük yaşayan kadınlara ve eşinden ayrılan kadınlara verilen destek ödemeleri devam etmekte. Eşinden ayrı veya eşini kaybeden kadınlara, gereksinimlerini gidermeleri için destek verilmekte. Bu destekten faydalanmak isteyenler işlemlerini başlatabilir. Kadınların zorluk yaşaması durumunda devlet, bu konuda destek olmakta. Aile Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar ile kadınlara ekonomik kolaylık sağlanacak.
İhtiyaç sahiplerine gereksinimlerini karşılamaları ve ailelerine yardımcı olmaları için verilen bu ödeme ile eşinden ayrılmış kadınlar, 4 bin 125 lirayı bulan nakit para desteğinden yararlanacak. Böylece daha kolay yaşam koşulu için adım atılmış olacak. Aile Bakanlığı kadınların yanında olmaya devam ediyor. Eşi ya da babası nedeniyle dul yetim aylığı verilen vatandaşlar için taban maaş uygulaması yapılacak. Dul ve yetim vatandaşlar, verilen bu destek ile daha kolay şartlarda yaşayacaklar.