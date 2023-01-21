Hanımlar sepetleri tıka basa dolduracak! BİM 27 Ocak ürünlerini gören hayran kalıyor: Kaçırılmaz fiyatların tekrarı yok!













Bimde rafadan tayfa temalı ürünlerde indirimler sizi bekliyor. Televizyonlar, kumtel airfryer fritöz, xiaomi mi s10T robot süpürge, barbie oyuncaklar,mutfak gereçleri gibi birçok üründe kampanya fiyatlarını kaçırmayın!27 Ocak 2023 tarihinde, Bim marketlerinde Cuma gününe özel aktüel ürün kampanyası gerçekleşecektir. Bu kampanya kapsamında, fırsatlar sunulacaktır. Özellikle, Rafadan Tayfa temalı ürünlerde indirimler mevcut olacaktır. Televizyonlar, kumtel airfryer fritöz, xiaomi mi s10T robot süpürge, barbie oyuncaklar ve mutfak gereçleri gibi birçok üründe kampanya fiyatlarını kaçırmayın.