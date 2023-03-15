Hapis cezası istenmişti! Deniz Akkaya yine rahat durmadı! Haluk Levent hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki! Ortalık fena karışacak







DENİZ AKKAYA: HALUK LEVENT İDDİALARI YALANLAMALARI İÇİN PARA TEKLİF EDİYOR







AHBAP Derneği'nin kurucusu ve aynı zamanda şarkıcı Haluk Levent hakkında yeni açıklamalarda bulunan Deniz Akkaya bakın hangi iddialarla gündeme oturdu. Akkaya'nın iddia ettiğine göre Haluk Levent'in yüzlerce kişiyi dolandırdığını ve bu dolandırılan kişilere iddiaları yalanlamaları üzerine para teklif ettiğini söyledi. İşte o şok açıklamalar...AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in yüzlerce kişiyi mağdur ettiğini söyleyen Deniz Akkaya, mağdurlarla ilgili de yeni belgeler paylaştı. O iddialardan biri ise Haluk Levent'in dolandırdığı kişilere, kendisini yalanlaması için para teklifinde bulunduğu üzerineydi. Deniz Akkaya, bu iddialarla ilgili elinde ses kaydı olduğunu söyledi.Ayrıca Deniz Akkaya, çeşitli hesaplardan kendisine itibarsızlaştırma çalışması yine Haluk Levent tarafından yaptırılmakta olduğunu ileri sürdü. Bu hesapların FETÖ iltisaklı olduğu iddia edildi.