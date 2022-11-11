Hapis talebiyle yargılan Ekrem İmamoğlu için savcıdan tepki toplayan talep!







MAHKEME 14 ARALIK TARİHİNE ERTELENDİ "











İBB Başkanı İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılan parlamento toplantısında 31 Mart seçimlerinin iptaline atıfta bulunarak siyasi eleştirilerini dile getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019'da "Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum" ifadelerini kulalnığı İmamoplu için milletin bu söylemlerin bedelini ödeteceğini dile getirmişti. Ekrem İmamoğlun ise Süleyman Soylu'nun bu söylemlerine karşılık olarak 31 Mart’ta seçimi iptal edenlerin ahmak olduğunu belirtmişti. İmamoğlu'nun bu ifadeleri YSK üyelerine hakaret olarak algılandı ve hakkında dava açılmasına karar verildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üçüncü davası Kartal Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İmamoğlu'nun avukatlarının katılşdığı dava, 14 Aralık saat 11:30'a ertelendi. İmamoğlu’nun avukatı Gökhan Günaydın, gerçekleştirilen duruşmayı değerlendiriken hakimin tarafının çok açık olduğunu ve reddi hakim talebinde bulunulmasına rağmen bu talebin reddedildiğini belirterek herhangi bir usul ve işlemin yapılmadan direkt olarak esas hakkındaki mütalaanın okunduğunu söyledi. Duruşma, mahkemedeki yoğunluk ve tartışma nedeniyle 30 dakika ertelenirken FOX TV muhabiri Gülşah İnce'nin tde anık olarak ifadesine başvuruldu. Savcı esas hakkında mütalaasını mahkemeye sunarken mütaalada Ekrem İmamoğlu’nun Türk Ceza Kanunu'da yer alan ve 'siyasi yasak' içeren 53. maddeden cezalandırılması talebinde bulundu. Hakim, duruşmayı 25 Kasım 2022'ye ertelemek istedi. Ancak avukatlar aynı fikirde değildi. Duruşma 14 Aralık 2022 saat 11:30'a ertelendi.