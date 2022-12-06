GÜNDEM
06 Aralık 2022 - 17:50

Harabeye dönen binada mide bulandıran olay! Küçük kız anlattı: Kemerini çıkarıp yanıma...

Yaşanılanlar herkesin kanını dondurdu! Diyarbakır'da terk edilmiş bir binada yaşanan iğrenç olay erkesi şoka uğrattı. H.B. ve arkadaşları terk edilmiş bir binanın önünden geçerken cep telefonlarının ışıklarını yakıp içeriye bir ses duyarak odaya girdiler. Hayatının şokunu yaşayan H.B. 25 yaşındaki sapık bir adamın 9 yaşındaki bir kıza tecavüz girişiminde olduğunu gördü. Kızın çıplak olduğunu ve sapığın kemeri düzelttiğini gören H.B. O anlarda yaşanan korkunç anları anlattı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

GÜNDEM
06 Aralık 2022 - 17:50
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Harabeye dönen binada mide bulandıran olay! Küçük kız anlattı: Kemerini çıkarıp yanıma...
TAKİP ETTAKİP ET


Diyarbakır'da mahalle sakinleri, 9 yaşındaki bir kızı taciz ettiğinden şüphelenilen şahsı dövdü. Suçluyu yakalayanlar o anları anlattı.

İÇERİ GİRDİKLERİNDE ŞOK GEÇİRDİLER



Olay, dün gece Diyarbakır merkez Bağlar Mahallesi 792. Sokak 5 Nisan Mahallesi'ndeki terk edilmiş bir evde yaşandı. Edinilen bilgiler kapsamında, saat 19.30 sıralarında H.B. terk edilmiş evin önünden geçen H.B. ve arkadaşları içeride bir adamın bulunduğunu gördüler. Cep telefonu ışığını açarak içeri giren gençler, 25 yaşında olan bir kişinin 9 yaşında olan kız çocuğuna taciz ve tecavüz etmeye çalıştığını görünce şok geçirdi. Gençler kızın can güvenliğiyle ilgilenirken, çevredekiler durumu haber alınca sokak ortasında şahsı dövdü.

Harabeye dönen binada mide bulandıran olay! Küçük kız anlattı: Kemerini çıkarıp yanıma...

"KIZ ÇIPLAKTI"

Zorba H.B. olayı saniye saniye anlattı. H.B. kızın çıplak olduğunu ve zorbanın soyunmaya başladığını öne sürerek, yetkililere şahsı cezalandırması çağrısında bulundu. H.B. "Saat 19.30 civarıydı, yoldan geçerken burada birinin olduğunu fark ettik. İçeri girerek ışığımı yaktım, arkadaşlarla baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Biz, içeri girdiğimizde kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk. İstiyoruz ki cezasını alsın. Kız 9 yaşındaydı, adam 25 yaşlarındaydı" dedi.

"GÖZÜMÜZLE ŞAHİT OLDUK"

"Yetkililerden rica ediyoruz, bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz" diyen H.B., "Kadınlarımız var. Biz, gözümüzle şahit olduk, yetkililerin gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Mahalle sakinleri polisi aradı şahsın cezasını çekmesi için. Polis alıp karakola gitti. Ben de giderek ifademi verdim. Gözümüzle şahit olduk" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çevredekiler zanlıyı polise teslim etti.

Son Haberler
Çılgın Dondurmacı'nın son videosu viral oldu! Siyah transparan bluz giyen müşterisine dans etti: görenler başa sarıp bir daha izledi!
Çılgın Dondurmacı'nın son videosu viral oldu! Siyah transparan bluz...
Cani babadan tüyler ürperten katliam: 11 aylık kızını önce boğdu, ardından bıçakla parçaladı!
Cani babadan tüyler ürperten katliam: 11 aylık kızını önce boğdu,...
Alman devi Volkswagen'in Passat sedan modeli Türkiye'ye veda etti!
Alman devi Volkswagen'in Passat sedan modeli Türkiye'ye veda etti!
İbrahim Tatlıses mağarada doğup büyüdüm demişti! Şanlıurfa Valiliği o evi müzeye çevirdi..
İbrahim Tatlıses mağarada doğup büyüdüm demişti! Şanlıurfa Valiliği...
İki kardeşten ‘saadet zinciri’ vurgunu! Mağdurlardan 300 bin TL toplamışlar..
İki kardeşten ‘saadet zinciri’ vurgunu! Mağdurlardan 300 bin TL...
Bakan çavuşoğlu'ndan asgari tatbikatta geri adım atmayan Yunanistan'a gözdağı: 'Rüzgar eken fırtına biçer!'
Bakan çavuşoğlu'ndan asgari tatbikatta geri adım atmayan Yunanistan'a...
2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyondan fazla çalışan, toplantı için geri sayımı başlattı!
2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyondan fazla çalışan,...
Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında 27 bin kişiye istihdam sağlayacak! Kadrolar belirlendi: Karar Resmi Gazete'de..
Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında 27 bin kişiye istihdam sağlayacak!...
WhatsApp masaüstü sürümünü yeniden güncelliyor! Durum bilgisi artık sohbet içinde gözükecek..
WhatsApp masaüstü sürümünü yeniden güncelliyor! Durum bilgisi artık...
TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu!
TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu!
Rusya'dan petrol fiyatlarını yükselişe geçiren karar: Tavan fiyat uygulamasını yasalaştırdı!
Rusya'dan petrol fiyatlarını yükselişe geçiren karar: Tavan fiyat...
Kan Çiçekleri dizi konusu ve oyuncuları
Kan Çiçekleri dizi konusu ve oyuncuları
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Uğur Dündar ve Ece Üner yeniden kamera karşısında
Uğur Dündar ve Ece Üner yeniden kamera karşısında
Yalı Çapkını'nda deprem! Usta oyuncu kadrodan ayrıldı: Senaryo sil baştan!
Yalı Çapkını'nda deprem! Usta oyuncu kadrodan ayrıldı: Senaryo sil...