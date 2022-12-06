Harabeye dönen binada mide bulandıran olay! Küçük kız anlattı: Kemerini çıkarıp yanıma...

Diyarbakır'da mahalle sakinleri, 9 yaşındaki bir kızı taciz ettiğinden şüphelenilen şahsı dövdü. Suçluyu yakalayanlar o anları anlattı. İÇERİ GİRDİKLERİNDE ŞOK GEÇİRDİLER
Olay, dün gece Diyarbakır merkez Bağlar Mahallesi 792. Sokak 5 Nisan Mahallesi'ndeki terk edilmiş bir evde yaşandı. Edinilen bilgiler kapsamında, saat 19.30 sıralarında H.B. terk edilmiş evin önünden geçen H.B. ve arkadaşları içeride bir adamın bulunduğunu gördüler. Cep telefonu ışığını açarak içeri giren gençler, 25 yaşında olan bir kişinin 9 yaşında olan kız çocuğuna taciz ve tecavüz etmeye çalıştığını görünce şok geçirdi. Gençler kızın can güvenliğiyle ilgilenirken, çevredekiler durumu haber
alınca sokak ortasında şahsı dövdü.
"KIZ ÇIPLAKTI"
Zorba H.B. olayı saniye saniye anlattı. H.B. kızın çıplak olduğunu ve zorbanın soyunmaya başladığını öne sürerek, yetkililere şahsı cezalandırması çağrısında bulundu. H.B. "Saat 19.30 civarıydı, yoldan geçerken burada birinin olduğunu fark ettik. İçeri girerek ışığımı yaktım, arkadaşlarla baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Biz, içeri girdiğimizde kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk. İstiyoruz ki cezasını alsın. Kız 9 yaşındaydı, adam 25 yaşlarındaydı" dedi.
"GÖZÜMÜZLE ŞAHİT OLDUK"
"Yetkililerden rica ediyoruz, bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz" diyen H.B., "Kadınlarımız var. Biz, gözümüzle şahit olduk, yetkililerin gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Mahalle sakinleri polisi aradı şahsın cezasını çekmesi için. Polis alıp karakola gitti. Ben de giderek ifademi verdim. Gözümüzle şahit olduk" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çevredekiler zanlıyı polise teslim etti.