MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 14:34

Harbiye'de Melike Şahin rüzgarı

Ünlü sanatçı Melike Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

MAGAZİN
03 Eylül 2022 - 14:34
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Harbiye’de Melike Şahin rüzgarı


Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Atlantis Yapım'ın organize ettiği “Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri” 2 Eylül'de Melike Şahin konseri ile başladı. Sesi ve sahne şovlarıyla dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşatan Melike Şahin, şarkılarını binlerce kişi ile birlikte söyledi. Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen konserde 2 saati aşkın bir müddet sahnede kalan Melike Şahin, seyircilerine unutulmayacak bir gece yaşattı. Hayranlarının Diva Bebe'si, Harbiye konseri için çok heyecanlandığını, gittiği her şehirde ve çıktığı her sahnede şarkılarını dinleyicileri ile birlikte söylemekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Konser boyunca iki farklı Salih Balta tasarımı kostümle sahneye çıkan Melike Şahin, sesiyle ve seyircisiyle kurduğu samimi diyalogla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



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