Harcadıkça kazan kampanyası başladı! ING Bank kartı olanlar 300 TL birden geri alacak

Bankaların müşterilerini memnun etmek için düzenledikleri kampanyalar devam ediyor.
ING Bank da bu kampanyalardan birini Sevgililer Günü için düzenlemiş ve müşterilerine 300 TL bonus kazanma fırsatı sunmuştur. Kampanya kapsamında, 1-28 Şubat tarihleri arasında ING kredi kartı ile seçili e-ticaret firmalarında yapılacak her 500 TL ve üzeri harcamada 60 TL bonus kazanmak mümkündür. Toplamda 300 TL bonus kazanabilmek için en az 5 ayrı gün ve en az 5 ayrı işlem yapmak gerekmektedir. Kampanyaya giyim, kozmetik ve elektronik sektörlerinden yapılan harcamalar dahildir ve seçili e-ticaret firmaları arasında ;
- hepsiburada.com,
- N11.com,
- Trendyol.com,
- Ereyon.com,
- Sahibinden.com
- Morhipo.com
- ING Pegasus BolBol Kart,
- ING Pegasus BolBol Classic Kart,
- ING Pegasus BolBol Premium Kart
- ING Bonus Card dahil olup,
- ING Light Kart
- ING Bonus Business Card