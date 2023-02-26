Aktüel
26 Şubat 2023 - 08:00

Harcadıkça kazan kampanyası başladı! ING Bank kartı olanlar 300 TL birden geri alacak

Bankaların sunduğu kampanyalar, ihtiyaç sahibi müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. ING Bank da müşterilerine yönelik bir kampanya düzenledi. Bu kampanya ile müşteriler, sadece harcama yaparak 300 TL'ye kadar nakit kazanabilecekler. Kampanyaya katılmak için tek yapmanız gereken ING Bank kartınızla 3.000 TL ve üzeri tutarda harcama yapmak. İşte bu kadar basit! Kampanya detayları için bankanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Aktüel
26 Şubat 2023 - 08:00
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Harcadıkça kazan kampanyası başladı! ING Bank kartı olanlar 300 TL birden geri alacak
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Bankaların müşterilerini memnun etmek için düzenledikleri kampanyalar devam ediyor.

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 ING Bank da bu kampanyalardan birini Sevgililer Günü için düzenlemiş ve müşterilerine 300 TL bonus kazanma fırsatı sunmuştur. Kampanya kapsamında, 1-28 Şubat tarihleri arasında ING kredi kartı ile seçili e-ticaret firmalarında yapılacak her 500 TL ve üzeri harcamada 60 TL bonus kazanmak mümkündür. Toplamda 300 TL bonus kazanabilmek için en az 5 ayrı gün ve en az 5 ayrı işlem yapmak gerekmektedir. 

 

Kampanyaya giyim, kozmetik ve elektronik sektörlerinden yapılan harcamalar dahildir ve seçili e-ticaret firmaları arasında ;

  • hepsiburada.com, 
  • N11.com, 
  • Trendyol.com, 
  • Ereyon.com, 
  • Sahibinden.com 
  • Morhipo.com 
Bulunmaktadır. 

Kampanyaya 

  1. ING Pegasus BolBol Kart, 
  2. ING Pegasus BolBol Classic Kart, 
  3. ING Pegasus BolBol Premium Kart 
  4. ING Bonus Card dahil olup, 
  5. ING Light Kart 
  6. ING Bonus Business Card 
Kampanyaya dahil değildir.

 Bonuslar, 7 Mart 2023 tarihinde kartlara yansıtılacaktır. Kampanyaya katılmak için harcama yapmadan önce ''KAZAN'' yazıp, 2205’e SMS göndermek yeterlidir.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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