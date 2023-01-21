Harçlığınızı eşiniz değil, devlet verecek! Ev hanımlarına peş peşe müjde: Her ay 1100 TL cüzdanlarında olacak! Yüksek enflasyon, artan fiyatlar nedeniyle vatandaş zor günler geçiriyor. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşları vuran enflasyon nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor. Devlet zor günler geçiren vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Olabildiğinde yardım kampanyalarının kemerlerini genişleten devletten yeni yardım duyuruları gelmeye başladı. Ev hanımları için ödeme planı hazırladı. Ev hanımlarına 1100 TL'na kadar ödeme yapacak. İşte detaylar...
EV HANIMLARINA MÜJDEDar gelirli ve orta gelirli vatandaşlar için devlet tarafından yardım yapılıyor. Artan fiyatlar nedeniyle insanlar mutfak masraflarını daha karşılamakta zorluk çekerken, ekstra faturalara gelen zamlar nedeniyle de vatandaş zor günler geçirmekteydi.
Devletin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vasıtasıyla sıklıkla vatandaşa yardım ödemeleri vermeye çalışıyor. 2023 yılında da sosyal yardım paraları hız kesmeden verilmeye devam ediyor. Hem de zamlı olarak. 2023 yılında asgari ücrete zam gelmesi nedeniyle yardım paralarına da o oranda zam yapıldı. Ev hanımları için destek ödemesi başvuru detayları merak ediliyor. Ev hanımları vatandaşları da düşünen devlet milyonlarca ev hanımına nakdi para desteği verecek. Yapılacak olan ödemeler ve başvuru koşulları ile diğer detaylar haberimizde... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev hanımlarına 500 ve 1100 TL arasında değişen yardım ödemesi yapacak. Ev ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorsanız ve bir işiniz maaşınız yoksa bu ödemelere başvurabilirsiniz. Başvuracağınız ekran ise BAŞVURU SAYFASI. Bu sayfaya tıklayarak başvurularınızı yönlendirmeler neticesinde gerçekleştirebilirsiniz. Tabi ev hanımları için ödenecek olan ödemelerin birtakım şartları bulunuyor. Bunlar arasında TC vatandaşı olmak, bir ve daha fazla çocuk sahibi olmak, sigortalı olmamak, gelirinin olmaması gibi şartlar bulunuyor.