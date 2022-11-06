MAGAZİN
06 Kasım 2022 - 13:44

Harran'da konser veren Mustafa Sandal şaşkınlığını gizlemedi: 40 yıl hayal etsem böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi

Şanlıurfa Harran'da düzenlenen "Harran Pamuk Sanat ve Müzik Festivali" kapsamında Mustafa Sandal sahne aldı. 120.000 kişinin katılım sağladığı organizasyonda muhteşem bir konsere imza atan Sandal, konserde yaşadığı şaşkınlığı gizlemedi.

MAGAZİN
06 Kasım 2022 - 13:44
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Harran'da konser veren Mustafa Sandal şaşkınlığını gizlemedi: 40 yıl hayal etsem böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi


Şanlıurfa Harran'da düzenlenen "Harran Pamuk Sanat ve Müzik Festivali" kapsamında 120.000 kişilik etkinlik düzenlendi. İş adamı Hikmet Eraslan'ın organizasyonuyla düzenlenen festivalde; Mustafa Sandal, Soner Sarıkabadayı, Kadir, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş gibi isimler konser verdi.

GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ BÜYÜLEDİ

Program kapsamında iş adamı Hikmet Eraslan, DJ performansı yaparak, ışık ile havai fişek gösterileri ile dinleyiciyi büyüledi.

HARRAN'DAKİ İLK KONSERİ



Konserde sahne alan Soner Sarıkabadayı, Harran'a konser için ilk defa geldiğini belirterek, "Sizlerin karşısında sahne alabilmek benim için büyük bir mutluluk sebebidir" dedi.

 mustafa sandan harran konseri

"40 YIL HAYAL ETSEM AKLIMA GELMEZDİ"

Festivalin sonlarında sahneye çıkan Mustafa Sandal da, 40 yıl hayal etsem, düşünsem Harran'da böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi. Dosso Dossi Holding'e bu akşamla hayalleri gerçeğe çevirdiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Ben buraları 20 yıl önce geldim. Şimdi o günden bugüne konserde bir zaman tüneli yapacağız" sözlerini kullandı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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