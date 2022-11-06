Harran'da konser veren Mustafa Sandal şaşkınlığını gizlemedi: 40 yıl hayal etsem böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi

Şanlıurfa Harran'da düzenlenen "Harran Pamuk Sanat ve Müzik Festivali" kapsamında 120.000 kişilik etkinlik düzenlendi. İş adamı Hikmet Eraslan'ın organizasyonuyla düzenlenen festivalde; Mustafa Sandal, Soner Sarıkabadayı, Kadir, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş gibi isimler konser verdi.
GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ BÜYÜLEDİProgram kapsamında iş adamı Hikmet Eraslan, DJ performansı yaparak, ışık ile havai fişek gösterileri ile dinleyiciyi büyüledi.
HARRAN'DAKİ İLK KONSERİ
Konserde sahne alan Soner Sarıkabadayı, Harran'a konser için ilk defa geldiğini belirterek, "Sizlerin karşısında sahne alabilmek benim için büyük bir mutluluk sebebidir" dedi.