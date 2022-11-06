Harran'da konser veren Mustafa Sandal şaşkınlığını gizlemedi: 40 yıl hayal etsem böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi







GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ BÜYÜLEDİ

HARRAN'DAKİ İLK KONSERİ







"40 YIL HAYAL ETSEM AKLIMA GELMEZDİ"

Şanlıurfa Harran'da düzenlenen "Harran Pamuk Sanat ve Müzik Festivali" kapsamında 120.000 kişilik etkinlik düzenlendi. İş adamı Hikmet Eraslan'ın organizasyonuyla düzenlenen festivalde; Mustafa Sandal, Soner Sarıkabadayı, Kadir, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş gibi isimler konser verdi.Program kapsamında iş adamı Hikmet Eraslan, DJ performansı yaparak, ışık ile havai fişek gösterileri ile dinleyiciyi büyüledi.Konserde sahne alan Soner Sarıkabadayı, Harran'a konser için ilk defa geldiğini belirterek, "Sizlerin karşısında sahne alabilmek benim için büyük bir mutluluk sebebidir" dedi.Festivalin sonlarında sahneye çıkan Mustafa Sandal da, 40 yıl hayal etsem, düşünsem Harran'da böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi. Dosso Dossi Holding'e bu akşamla hayalleri gerçeğe çevirdiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Ben buraları 20 yıl önce geldim. Şimdi o günden bugüne konserde bir zaman tüneli yapacağız" sözlerini kullandı.