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14 Eylül 2022 - 19:11

Hasan Ali Kaldırım: '3 puan ile yolumuza devam etmek istiyoruz'

Medipol Başakşehirli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, "İnşallah yarın iyi oyun sergileyerek kendi sahamızda 3 puan ile yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

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14 Eylül 2022 - 19:11
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Hasan Ali Kaldırım: '3 puan ile yolumuza devam etmek istiyoruz'


UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci haftasında sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Hasan Ali Kaldırım müsabaka öncesi basın toplantısında açıklama yaptı. Rakipleri Fiorentina'nın köklü bir kulüp olduğunu belirten Hasan Ali Kaldırım, “Gruplar çekilirken ne kadar puan kaybetmiş olsa da favori gösterildi. Biz de geçen haftaki skorla birlikte iddialı olduğumuzu gösterdik. Sezona iyi başladık ve böyle de devam ediyoruz. İnşallah yarın iyi oyun sergileyerek kendi sahamızda 3 puan ile yolumuza devam etmek istiyoruz. Ciddi, zor rakibe karşı oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu ve bütün çalışmalarımız bu yönde" ifadelerini kullandı.

"Attığım gol hem benim için hem takım için güzel oldu"



Kendisinin geçtiğimiz hafta İskoçya deplasmanında Hearts'e karşı attığı golü değerlendiren Kaldırım, “Gol hem benim için eş zamanlı takım için güzel oldu. Geçen haftaki maçta net pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. Çok gol atan bir oyuncu değilim ancak attığım zaman da güzel oluyor. Oynadığımız oyun itibariyle bek oyuncuları da oyuna katkı sağlıyor. Bu önemli çünkü bize karşı oynanan oyunlarda rakipler kapanabiliyor. Modern futbolda beklerin skora katkı verebilmesi önemli. Sadece ben değil diğer arkadaşlarım da çok güzel skora katkı sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Rotasyona girmeyip 3-4 günde 1 maç oynadığım süreler çok oldu"

Aynı bölgede forma giydiği Lucas Lima ile arasındaki forma rekabeti sorulması üzerine Hasan Ali Kaldırım şu yanıtı verdi:

"Rekabet önemli. Hocamız tüm oyunculardan faydalanıyor. Çok yoğun fikstür ile karşı karşıyayız. Lucas ile aram gayet iyi o beni ben onu destekliyorum. Kim oynarsa oynasın elimizden geleni yapıp, katkı sağlamak istiyoruz. Rotasyon konusunda 3 günde 1 maç kolay değil. Daha önce rotasyona girmeyip 3-4 günde maç oynadığım süreler çok oldu. Maça dinlenip çıkmak çok fark ediyor. O konuda hocamız gayet güzel olarak söz konusu süreci yürütüyor. Hocamızla uzun sene beraber oynadık. O rotasyona girer miydi nasıl karşılardı merak etmiyor değilim."

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Haber Editörü
Haber Editörü
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