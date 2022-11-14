MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 22:34

Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim' diyen Kaya rest çektiği konuğun kim olduğunu öğrenince adeta küçük dilini yuttu!

EXXEN platformunun sevilen stand-up programı Konuşanlar'ın son bölümü yine seyirciyi gülmekten kırdı geçti. Programa katılan basın savcısıyla sunucu Hasan Can Kaya'nın arasındaki diyalog yeni bölüme damga vurdu.

MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 22:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim' diyen Kaya rest çektiği konuğun kim olduğunu öğrenince adeta küçük dilini yuttu!


Çağlayan Adliyesi İstanbul Adalet Sarayı Basın Savcısı Hakan Aksoy, EXXEN platformunun sevilen programı Konuşanlar'a katıldı. Savcı Aksoy ile sunucu Hasan Can Kaya arasındaki diyalog ise gündem oldu.

"BURANIN SAVCISI BENİM"

Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, mikrofonu uzattığı konuğun Cumhuriyet Savcısı olduğunu öğrenince yine yapacağını yaparak "Buranın savcısı benim" karşılığını verdi.



 konuşanlar basın savcısı

Stüdyo biranda kahkalara boğulurken, Kaya konuğuna hangi alanda savcılık yaptığını sordu. Aksoy, "Basın savcısıyım. Burada bir şey olduğunda direk bana gelir" yanıtı verince Hasan Can sessizliğe büründü.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı
Var Mısın Yok Musun’un gizemi çözüldü! Yıllardır sır gibi saklanan Ham Bey’i görenler çok şaşırdı
Var Mısın Yok Musun’un gizemi çözüldü! Yıllardır sır gibi saklanan Ham Bey’i görenler çok şaşırdı
Dilan Çıtak kıvırcık saçlarından eser bırakmadı! Yeni imajıyla esti gürledi
Dilan Çıtak kıvırcık saçlarından eser bırakmadı! Yeni imajıyla esti gürledi
MasterChef eleme gecesi yine gündem oldu! Herkesin finalist adayları arasında yer alıyordu! Yarışmaya öyle bir isim veda etti ki ekran başındakiler şaşkına döndü
MasterChef eleme gecesi yine gündem oldu! Herkesin finalist adayları arasında yer alıyordu! Yarışmaya öyle bir isim veda etti ki ekran başındakiler şaşkına döndü
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Bakın Kazım Ağa'nın gerçek memleketi neresiymiş
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'nın aslen nereli olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Bakın Kazım Ağa'nın gerçek memleketi neresiymiş
Son Haberler
Elif Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Elif Şafak biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Elif Şafak kimdir, nereli, yaşı kaç? Elif Şafak biyografisi, hayatı...
POMEM başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? POMEM başvuru ücretleri ne kadar? 29. Dönem POMEM başvuru şartları ve tercih kılavuzu
POMEM başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? POMEM başvuru...
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap geçiren Sarıoğlu'nun sözleri hayret ettirdi:
Hande Sarıoğlu yine uslu durmuyor! Mini eteğinin altına fileli çorap...
18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300 bin TL destek verilecek!
18 yaş altı 3 çocuğu olanlar bu haber size! Başvuran herkese 300...
KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? 2022 KPSS Önlisans tercih kılavuzu
KPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak?...
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam 30 bin 500 TL ödeme yapılacak
Çalışanlar bayram edecek! Promosyon ödemelerinde yeni gelişme! Tam...
Tiryakilerin gözü yaşlı! Sigaraya zam üstüne zam! Rekor seviyesine gelindi 14 Kasım güncel sigara fiyatları
Tiryakilerin gözü yaşlı! Sigaraya zam üstüne zam! Rekor seviyesine...
Nazım Hikmet kimdir, nereli, yaşı kaç? Nazım Hikmet biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Nazım Hikmet kimdir, nereli, yaşı kaç? Nazım Hikmet biyografisi,...
A101'den büyük indirim! Rakiplerini resmen solladı! A101 marketler ayçiçek yağı kampanyasıyla şov yapıyor
A101'den büyük indirim! Rakiplerini resmen solladı! A101 marketler...
Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi oyuncu kadrosu
Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi...
Meteorolojiden yeni uyarı! Kar yağışı ve şiddetli yağmur kapıya dayandı! Bu illerde yaşayanlar tedbirinizi şimdiden alın!
Meteorolojiden yeni uyarı! Kar yağışı ve şiddetli yağmur kapıya...
İŞKUR açıkladı! O belediye için KPSS şartsız tam 231 personel alınacak! Bu şartları taşıyorsanız başvuru tarihini kaçırmayın
İŞKUR açıkladı! O belediye için KPSS şartsız tam 231 personel...
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı
Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin...
Beklenen haber geldi! Akaryakıt indirimi bu gece yarısı devreye girecek! 14 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Beklenen haber geldi! Akaryakıt indirimi bu gece yarısı devreye girecek!...
Çaylar pişisiz içilmez! Puf puf kabaran mayasız pişi yiyen bir daha yiyor! Mayısasız pişi tarifi ve malzemeler
Çaylar pişisiz içilmez! Puf puf kabaran mayasız pişi yiyen bir daha...