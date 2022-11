Hasan Can Kaya bu sefer sert kayaya çarptı! 'Buranın savcısı benim' diyen Kaya rest çektiği konuğun kim olduğunu öğrenince adeta küçük dilini yuttu!

"BURANIN SAVCISI BENİM"







Çağlayan Adliyesi İstanbul Adalet Sarayı Basın Savcısı Hakan Aksoy, EXXEN platformunun sevilen programı Konuşanlar'a katıldı. Savcı Aksoy ile sunucu Hasan Can Kaya arasındaki diyalog ise gündem oldu.Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, mikrofonu uzattığı konuğun Cumhuriyet Savcısı olduğunu öğrenince yine yapacağını yaparak "Buranın savcısı benim" karşılığını verdi.Stüdyo biranda kahkalara boğulurken, Kaya konuğuna hangi alanda savcılık yaptığını sordu. Aksoy, "Basın savcısıyım. Burada bir şey olduğunda direk bana gelir" yanıtı verince Hasan Can sessizliğe büründü.