Hasan Can Kaya'dan Konuşanlar'a katılan Hadise'ye eski eş sorusu!

Seyirciyi Hasan Can Kaya'nın sunumuyla karşılayan Konuşanlar adlı program, 105. bölümü Exxen ekranlarında yayınlandı. Bölümün bir kaydı YouTube'da yayınlandı. Hadise konuşmacı Murda'nın konuk olduğu programa sürpriz konuk olarak katıldı. Hasan Han Kaya, Hadise'ye "Hakkındaki en saçma haber nedir?" diye sordu.
Hadise, "Saçlarımı 10 günde bir yıkarım diye bir haber var. Bu nereden çıktı anlamadım" dedi. Hadise'ye bu kez eski eşini değiştirmek isteyen kadın işaret edilerek eski eşi soruldu. Konunun buraya geleceğini tahmin ettiğini belirten Hadise, kadına kaç yıldır evli olduğunu sordu. Kdın konuk, 40 yıldır evli olduğunu söylediğinde Hasan Can Kaya "senden biraz daha uzun" diyerek bombayı patlattı. Kaya'nın bu yanıtı salondaki herkesi güldürdü.