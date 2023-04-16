MAGAZİN
16 Nisan 2023 - 20:35

Hasan Can Kaya, derin dekoltesiyle stüdyoya gelen kadın konuğuna tepkisiz kalamadı!

Oldukça sevilen bir konuşmacı programı olan Hasan Can Kaya, konuk tepkileriyle adından söz ettirdi. Hasan Can Kaya,derin dekolteli bir kıyafetle stüdyoya giren bir kadın konuğa tepkisiz kalamadı.

MAGAZİN
16 Nisan 2023 - 20:35
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Hasan Can Kaya, derin dekoltesiyle stüdyoya gelen kadın konuğuna tepkisiz kalamadı!


Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, Exxen plaformunda yayınlanan programında stüdyoya gelen konuklarıyla hem hoş sohbetler ediyor hem de izleyicileri esprileriyle kırıp geçiriyor. Son olarak, bir konuğuna "Memelerimi elletmemişimdir küsmüştür" şeklide kullandığı ifadelerle herkesine şaşkına çeviren Hasan Can Kaya, şimdi de derin dekolteli bir konuğu ile esprili bir sohbet gerçekleştirdi.

Hasan Can Kaya, derin dekoltesiyle stüdyoya gelen kadın konuğuna tepkisiz kalamadı

DEKOLTE PROGRAMA DAMGA VURDU



Hasan Can Kaya, şovuna derin bir dekolte ile gelen kadın konuğa bu kez kayıtsız kalmadı. Rahime isimli bir konuk, programa aslında bir arkadaşı ile geleceğini belirterek onun Hasan Can'a hazır değilim" dediğini söyledi.

Hasan Can Kaya, derin dekoltesiyle stüdyoya gelen kadın konuğuna tepkisiz kalamadı

Hasan Can Kaya, kadın konuğunun bu söylemlerine yanıt olarak ise "Biz de senin dekoltene hazır değildik" dedi. Tüm stüdyo o sırada kahkahalara boğuldu.

Konuk fantazisi sorulduğunda "Hayır" cevabını verirken, Hasan Can Kaya kahkahayı bastı ve "Afferin 'Ben başkasının fantazisi olacağım' diyorsun" dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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