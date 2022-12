Hasan Can Kaya'nın grup ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Turistlerin teklifiyle gidince başına gelenler ağızları açık bıraktı!

HASAN CAN KAYA GRUP İLİŞKİSİ Mİ YAPTI?







"SEN BİZİ İZLEYECEKSİN"

Bir zamanlar youtube üzerinden izlenen Konuşanlar programı geçtiğimiz yıllarda Exxen'e geçiş yaptı. Mizah programı ile hayatlarımıza giren Hasan Can Kaya kısa sürede ilgi duyulan isim haline gelmesiyle her bölümü ise kahkahalarla ilerliyor. Geçtiğimiz bölümde Hasan Can, kendi yaşadığı grup ilişkiye dair anısını dile getirmesi üzerine kahkahalar havada uçuştu.16 yaşındayken komi olarak çalışan Kaya, İngilizce öğrenebilmek adına bir yer arayışında olduğu belirtirken normalde Güngören'de oturduğunu yaz tatilinde ise iş bulmak adına Sultanahmet'e giderek iş bularak İngilizce öğrenmek için harekete geçmiş. Komi olarak başladığından kendisine tüm gün bulaşık yıkattıklarını söyleyen ve turist görmediğini dile getirdi.Sabit gördüğüm Norveçli uzun boylu bir kadın var, beni tek lobuyla döver. Yaşı da büyük biraz. O geldi şey dedi;'Kız arkadaşımla biz... Sen de gelir misin?' Bu teklife karşılıksız kalamadığını belirten Kaya, kızın gittiği yöne doğru gitmiş.Odalarına gittim, meğer şey demiş, 'Biz birlikte oluyoruz, sen bizi izleyeceksin. Ben de gurur yapıp gitmedim. Dedim tamam. İzlerim yani, sadece izletiyorsanız o da olur. Arada oyuna girme girişimlerim de oluyordu, onu da bırakmıyorlardı. Sonuna kadar zorladım. Son 3-4 dakikaya kadar ben de bir cila çekeyim mi diye..."