MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 14:01

Hasan Can Kaya'nın grup ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Turistlerin teklifiyle gidince başına gelenler ağızları açık bıraktı!

Exxen platformu üzerinde yoğun ilgi görülen Konuşanlar programıyla tanınan Hasan Can Kaya gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni sezonun 16. bölümünde yaptığı grup ilişki itirafı sonrası sosyal medya sallandı. Hasan Can Kaya, bir dönemlerde komi olarak çalıştığı restorana gelen turistler sonrasında yaşadığı grup ilişkisini anlatmasıyla stüdyodakiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 14:01
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Hasan Can Kaya'nın grup ilişki itirafı ağızları açık bıraktı! Turistlerin teklifiyle gidince başına gelenler ağızları açık bıraktı!


Bir zamanlar youtube üzerinden izlenen Konuşanlar programı geçtiğimiz yıllarda Exxen'e geçiş yaptı. Mizah programı ile hayatlarımıza giren Hasan Can Kaya kısa sürede ilgi duyulan isim haline gelmesiyle her bölümü ise kahkahalarla ilerliyor. Geçtiğimiz bölümde Hasan Can, kendi yaşadığı grup ilişkiye dair anısını dile getirmesi üzerine kahkahalar havada uçuştu.

HASAN CAN KAYA GRUP İLİŞKİSİ Mİ YAPTI?

16 yaşındayken komi olarak çalışan Kaya, İngilizce öğrenebilmek adına bir yer arayışında olduğu belirtirken normalde Güngören'de oturduğunu yaz tatilinde ise iş bulmak adına Sultanahmet'e giderek iş bularak İngilizce öğrenmek için harekete geçmiş. Komi olarak başladığından kendisine tüm gün bulaşık yıkattıklarını söyleyen ve turist görmediğini dile getirdi.



Hasan Can Kaya grup ilişkisi anısı

Sabit gördüğüm Norveçli uzun boylu bir kadın var, beni tek lobuyla döver. Yaşı da büyük biraz. O geldi şey dedi;'Kız arkadaşımla biz... Sen de gelir misin?' Bu teklife karşılıksız kalamadığını belirten Kaya, kızın gittiği yöne doğru gitmiş.

"SEN BİZİ İZLEYECEKSİN"

Odalarına gittim, meğer şey demiş, 'Biz birlikte oluyoruz, sen bizi izleyeceksin. Ben de gurur yapıp gitmedim. Dedim tamam. İzlerim yani, sadece izletiyorsanız o da olur. Arada oyuna girme girişimlerim de oluyordu, onu da bırakmıyorlardı. Sonuna kadar zorladım. Son 3-4 dakikaya kadar ben de bir cila çekeyim mi diye..."

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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