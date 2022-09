Hasan Hüseyin Acar, Altınordu'da - İzmir

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı-lacivertli ekip, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir temsilcisi, deneyimli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Altınordu A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun ve A Takım Oyuncu Alım Direktörü Cüneyt Yis hazır bulundu.İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Hasan Hüseyin Acar, "Altınordu'ya geldiğim için çok mutluyum, vizyonu ve misyonu olan bir kulübe geldim. Altınordu, her an merak ettiğim ve çok da takdir ettiğim bir kulüp. Altınordu bünyesinden bir çok genç oyuncu çıkarıyor. Genç kardeşlerimizle birlikte oynamak için çok sabırsızlanıyorum. Her zaman kendimi geliştirmek isteyen bir futbolcuyum. Birbirimize katkı sağlayarak, kendimi geliştireceğimi düşünüyorum" dedi.Altınordu'nun her an Avrupa'ya oyuncu çıkartan bir kulüp olduğunu vurgulayan Acar, "Ben de onların gelişimi için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Benim de onlardan öğreneceğim şeyler var. Onların da tabi ki benden öğreneceği şeyler vardır. Birbirimize katkı sağlayarak inşallah hedeflerimize ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.2015 yılında Eskişehirspor'da profesyonel olan Hasan Hüseyin Acar, sonrasında Göztepe, Tokatspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Ankaragücü formaları giydi. 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Ankaragücü ile 9 maça çıktı.