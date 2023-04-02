Hasan Kaçan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdiği paylaşımı kaldırdı!













SECCADE' PROVOKASYONUNDA SAHALARA DÖNÜŞ YAPTI

Türkiye'yi sarsan ve 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depreminde, AKP'nin 2019'da çıkardığı "İmar Affı"ndan çok sayıda dayanıksız bina yıkıldı. 6 Şubat faciasının ardından o dönemde kampanyada çekilen bir imar affı reklamında başrol oynayan oyuncu Hasan Kaçan ise, hiç bir sosyal medya hesabından paylaşım yapmadı ve sessizliğe büründü.Bir hükümet affı reklamında yer alan ve depremin ardından paylaşım yapmayan Hasan Kaçan, CHP Genel Başkanı ve Millet İtiifakı'nın 13'üncü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidara yakın tavrıyla hedef haline getirdi. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşana Hasan Kaçan, yorum olarak şu ifadeleri kullandı:Kaçan, daha sonra yorumunu "Bu fotoğraf, bu aziz vatana yıllarca zulmeden, camileri ahır gibi yapan, ezanları yasaklayan, azizlerini ayaklar altına alan, iman düşmanı günümüz zihniyetinin ifadesidir." ifadeleriyle devam ettiriken "Bilmeden" basılmış olsa bile. Vatanının kutsallığını bilmemekten daha kötü. Bilmeli ve olağanüstü hassas olmalısınız. Diğer inanç şekillerine gösterdiğimiz hassasiyeti yüz kat göstermeliyiz." şeklinde sürdürdü. Hasan Kaşan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını eleştirmesi sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda tepki toplayan Kaçan, gelen tepkiler üzerine söz konusu paylaşımı sayfasından kaldırdı.