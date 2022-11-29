Haşhaşlı çörek nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Pratik ve kolay burma haşhaşlı çörek tarifi







HAŞHAŞLI ÇÖREK MALZEMELERİ







TARİFİ:

Bu tarifi yiyenlerin aklı haşhaşlı çörekte kalıyor. Yiyenin bir daha yediği bu tarif sofraların aranan lezzeti olurken çayların yanında enfes lezzetiyle beğenileri topluyor. Yapılışı uğraştırıcı olsa da tadı damağınızda kalacak bu tarif haberimizde yer almaktadır. Haşhaşlı çörek tarifi ve püf noktaları...2 su bardağı ılık süt1 su bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz 1 paket instant kuru maya 5,5 su bardağı un İç malzemeler için: 6 yemek kaşığı haşhaş ezmesi 1 tatşı kaşığı toz şeker 1 çay bardağı sıvı yağ 1 kase ince çekilmiş ceviz Üzeri için: Yumurta sarısı İnce çekilmiş cevizDerin bir kabın içerisine ılık süt, maya ve toz şeker alınarak karıştırılır. Devamında ise 1 su bardağı sıvı yağ, tuz, un azar azar eklenerek yoğurma işlemi başlar. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında hamur elde edilmesi gerekiyor. Hazırlanan hamurun üzerine kapatılarak 1 saat dinlenmeye bırakılır. O süre zarfında kase içerisinde haşhaş ezmesi, şeker ve sıvı yağ azar azar eklenerek karışım hazırlanır. Bu karışım sürülebilecek bir kıvamda olması gerekir. Mayısalanan hamuru alıp unlanan tezgaha dökülerek biraz daha yoğurulur ve 5 eşit beze haline ayrılır. Bir beze tezgaha alınır hafifçe yağlanarak pasta tabağı şeklinde açılır. Açılan hamurun üzerine haşhaş ezmesi sürülür ve ceviz katılarak üzerine bir bezeye daha aynı işlem yapılır. Yalnızca en üst bezeye haşhaş ezmesi sürülmeden elimizle büyütebildiğimiz kadar büyüttükten sonra bıçak yardımıyla 2 parmak kalındığında şeritler kesilir. İki şeridi iki eliniz ile tezgahta döndürerek fırın tepsisine koyulur. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 25-30 dakika piştikten sonra servis edilebilir. Afiyet olsun.