YAŞAM
04 Haziran 2022 - 14:05

Hasılatını sayan dilenci göirüntülendi

Taksim’de merdivenlerde dilenerek insanların duygusunu sömüren bir dilenci akşam üzeri hasılatını sayarken yakalandı. Görenler yok artık dedi

YAŞAM
04 Haziran 2022 - 14:05
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Hasılatını sayan dilenci göirüntülendi
Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde görüntülenen bir dilenci kadın duygu sömürüsü yaparak insanlardan para topladı.Yerli ve yabancı turistlerden çok sayıda para toplayan dilenci utanıp sıkılmadan topladığı paraları sayarak görenlere yok artık dedirtti. Öte yandan ekipler duygu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda çok sayıda dilenciyi yakalarken, serbest bırakıldıktan sonra dilenciler insan yoğunluğunun bulunduğu noktalarda duygu sömürmeye devam ediyor. Birbirinden farklı taktiklerle gündeme gelen dilenciler, günlük kazançlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Taksim Sıraselviler Caddesi'nde gezen bir vatandaş ise, merdivende oturan bir dilencinin para saydığını görüp izlemeye başladı. Bir süre sonra kadının arkasından yaklaşan vatandaş, dilenciyi para sayarken cep telefonuyla kaydetti. Utanıp sıkılmadan dilendiği paraları sayan dilenci emin olmak için hasılatını 2 kez sayarak görenlere yok artık dedirtti. Dilendiklerini iki defa parayı sayan dilencinin kısa sürede topladığı paranın 360 TL olduğu görüldü.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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