Haşlanmış yumurtada tek bir kabuk bile kalmayacak! Bu yöntemle tek seferde pürüzsüz yumurta elde edeceksiniz!

Bankalar son dakika açıklamasında emeklilikte yaşa takılanlar için promosyon miktarında artış yapıldığını duyurdu. Promosyon zamları 1000 TL'nin üzerinde olacak ve bankalar kampanyayı başlattılar. Son yapılan zamlarla beraber tüm emeklilere 8 bin TL'nin üzerinde promosyon verileceği açıklandı.
Türkiye finans 10 bin TL'ye kadar promosyon detayları ve maaşa göre miktarlar için
Türkiye Finans Katılım Bankası, emeklilere verdiği yüksek promosyonla dikkatleri üzerine çekiyor. Banka, emeklilere 7 bin 500 TL nakit ve ek olarak 2 bin 500 TL promosyonla birlikte toplamda 10 bin TL'lik bir ödeme yapıyor. Promosyon ödemesi 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Bankanın resmi sayfasında yapılan son dakika açıklamasında, emeklilerin 31 Ocak'a kadar maaşlarını Türkiye Finans'a taşımaları durumunda nakit promosyon ve ek ödemelerden yararlanabilecekleri belirtiliyor. Nakit promosyon ödemesi, emekli maaşının tutarına göre değişiyor. Örneğin, 3.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL'ye kadar, 3.500 TL - 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar, 7.500 TL - 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL'ye kadar ve 10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Ek ödemelerden yararlanmak isteyenlerin, 30 gün içinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri halinde belirli tutarlarda ek nakit promosyon alabilecekleri belirtiliyor. Ayrıca yedek hesap başvurusu yaparak onay alan müşterilere de ek nakit promosyon ödemesi yapılacak. Tüm bu detaylar, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın emeklilere sunduğu yüksek promosyon kampanyasının bir parçası olarak sunuluyor.
QNB Finansbank 9 bin 200 TL'ye kadar promosyon detayları ve maaşa göre miktarlar içinQNB Finansbank, emekli müşterilerine yönelik bir promosyon programı sunmaktadır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, promosyon kapsamında müşterilere 8.000 TL'ye kadar nakit ödeme ve CardFinans Emekli kredi kartı kullanımından yıllık 1.200 TL'ye kadar indirim sağlanacağı belirtilmektedir. Toplamda, emeklilik ödülleri 9.200 TL'ye kadar çıkabilir. Promosyon ödemelerinin detaylarına göz atıldığında, müşterilerin yurt içi diğer tüm banka ATM'lerinden ayda iki kere ücretsiz para çekebilecekleri, bireysel internet şubesi ve QNB Mobil uygulaması üzerinden yapacakları EFT saatleri ve TL havale işlemlerinde işlem ücreti muafiyeti sağlanacağı ve QNB Finansbank şubelerinde yapacakları işlemlerde sıra önceliği elde edebilecekleri görülmektedir. Ayrıca, Emekli Bankacılığı müşterilerine özel 0850 222 11 00 numaralı QNB Finansbank Emekli Bankacılığı Hattı'ndan faydalanma imkanı da sunulmaktadır. CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan müşteriler ise ilk yıl, yıllık üyelik ücreti ödemeden kullanabilirler. Bunun yanı sıra, kredi kartına bağlı ve düzenli ödenen en az bir otomatik fatura ödeme talimatı olduğu sürece, yıllık üyelik ücreti alınmamaya devam edecektir. Emekli maaşını QNB Finansbank'tan alan CardFinans Emekli kredi kartı sahipleri market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL'ye kadar indirimden faydalanabilirler. Emekli müşterilerin merak ettiği sorulardan biri de promosyon başvurusunun ne zaman yapılacağıdır. QNB Finansbank, SGK tarafından emekli aylığının bağlandıktan sonra, şubelerden veya 0850 222 11 00 numaralı Emekli Bankacılığı Hizmet Hattı üzerinden promosyon başvurusunun yapılabileceğini belirtmektedir. Başvurunun yapılabilmesi için bankanın müşterisi olunması gerekmektedir. Henüz müşteri olmayanlar, şubeleri ziyaret ederek veya QNB Mobil uygulamasını kullanarak "Finansbanklı Ol" seçeneği ile müşteri olabilirler. Başka bir soru da, promosyonun ne zaman hesaba yatırılacağıdır. Banka, müşterilerin ilk tam maaşını aldıktan sonra 3 iş günü içinde promosyonun hesaba aktarılacağını belirtmektedir
Garanti BBVA 8 bin 500 TL'ye kadar promosyon detayları ve maaşa göre miktarlar içinBankanın açıklamasına göre, 3-31 Mart 2023 tarihleri arasında emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlara özel nakit promosyon ve bonus fırsatı sunulmaktadır. Kampanyadan yararlanmak için emeklinin Garanti BBVA'da Vadesiz TL hesabı açması ve bu hesap üzerinden Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA İnternet aracılığıyla ücretsiz havale ve EFT işlemleri yapması gerekmektedir. Promosyon miktarları, emeklinin maaşına göre değişmektedir. 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 - 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL nakit promosyon verilmektedir. Ayrıca, kampanya kapsamında emekli maaşını taşıyanlara 1.000 TL bonus fırsatı da sunulmaktadır.
Yapı Kredi Bankası 8 bin 500 TL'ye kadar promosyon detayları ve maaşa göre miktarlar içinSosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel hazırlanan "Emekli Paketi" başlıklı son duyuruya göre, emekli aylığını Yapı Kredi'den alanlar 8.500 TL'ye varan nakit ikramiyeden yararlanabilecek. Nakit ikramiye kampanyasından 3 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında üç yıl süreyle Yapı Kredi'den SGK emekli maaşı almayı taahhüt eden müşteriler yararlanacaktır. Promosyon Taahhüt Mektubu'nun imzalanmasından sonra, herhangi bir ek şart olmaksızın, nakit ikramiyeler şu şekilde ödenecektir: aylık net gelir 3.499 TL'ye kadar ise 4.500 TL; Aylık 3.500 TL ile 7.499 TL arası gelir için 5.250 TL; Aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arası gelir için 6.750 TL; aylık 10.000 TL üzeri gelir için 7.500 TL.
Ek Ödül Taahhüt Mektubu'nu imzalayan ve imza tarihinden itibaren 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren müşteri, emeklilik diliminden bağımsız olarak 250 TL ek nakit ikramiye alır. Kampanya başlangıç tarihinde Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, ilk emekli maaşını aldıkları ayı takip eden ayın birinci gününden başlamak üzere üç ay boyunca 2.000 TL'ye kadar faizsiz esnek hesap limitinden yararlanabilirler. Kampanyadan faydalanmak için nakit bonus ödemesinin alındığı ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir. İlk kez kredi kartı alan veya kampanya başvuru tarihinden önceki 3 ay içinde mevcut kartlarıyla işlem yapmayan müşteriler, 3 Mayıs 2023 tarihine kadar toplam 500 TL harcama yaptıktan sonra 750 TL nakit bonus daha alabilirler. • Ödeme, müşterilerin emeklilik hesaplarına yapılacak olup, Ek Ödül Taahhüt Mektubu iptal edilmediği takdirde müşterinin ilk emekli maaşını aldığı ayı takip eden ayın ilk haftasında yapılacaktır. Kampanya döneminde Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, promosyon başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde açılan yeni Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri (BES) için hesaptan ödeme tercihleri ile ek 250 TL nakit ikramiye almaya hak kazanırlar. Kampanya, Yapı Kredi aracılığıyla satılan "Allianz Hayat ve Emeklilik" Bireysel ve Grup Emeklilik planlarında geçerlidir. Asgari tahsilat tutarı olan 250 TL'nin ödenmesi ve ödeme şeklinin açılan Bireysel Emeklilik'te hesap olarak belirlenmesi şartıyla, müşterinin ilk emekli maaşını aldığı ayı takip eden ayın ilk haftasında ödeme yapılacaktır.
ING Bank 8 bin 500 TL'ye kadar promosyon detayları ve maaşa göre miktarlar içinING Bank, emekli maaşını bankaya devredenler için nakit ödülleri artırılan bir promosyon açıklamış görünüyor. Kampanya ile 8.500 TL'ye varan nakit ödül, emekli aylığınızı bankaya aktarmada 7.500 TL'ye kadar garantili ödeme ve ING kredi kartı kullanımında 1.000 TL'ye varan ek ikramiye. Banka ayrıca, emekli maaşını ING'ye devreden emekliler için dijital işlemlerde transfer ücreti alınmaması, düşük faizli kredi ve kredi kartı harç muafiyeti gibi özel tekliflere erişim gibi başka avantajlar da sunmaktadır. Nakit ödül tutarı, emeklinin aylık tutarına göre değişmekle birlikte, ayda 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar için en yüksek tutar 7.500 TL'dir. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, emekli maaşlarını ING Bank'a aktararak ve detaylı bilgi için banka ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilirler.
Akbank 8 bin 500 TL'ye kadar promosyon detayları ve maaşa göre miktarlar içinAkbank, emekli aylığını bankadan alan müşterilere yönelik kampanyaya ilişkin resmi internet sitesinde duyuru yaptı. Kampanya detaylarında, emekli aylığının Akbank'a devrine maksimum 7.000 TL ve ilk kez Axess veya Wings kredisi alan SGK emeklilerine ek 1.500 TL chip-para olmak üzere toplamda 8.500 TL'ye varan ödül fırsatı yer alıyor. 12 ay boyunca aylık en az 1.000 TL'lik alışveriş yapın. Kampanya 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında emekli maaşını Akbank'a devreden ve 3 yıl emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden müşteriler için geçerlidir. 0-3.499 TL arası emekli maaşı için 4.200 TL ile 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı için 7.000 TL olmak üzere toplam ödül tutarı emekli maaşına göre değişmektedir.
Denizbank 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon detayları ve maaşa göre miktarlar içinDenizbank, emekli ikramiyelerinde rekor zam yaptığını açıkladı. Denizbank normalde 5.000 TL ikramiye verirken, erken emekli olanlara 7.500 TL'ye varan ikramiye veren bir emekli ikramiyesi kampanyası duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre kampanya, 2023 yılında EYT yasasının çıkmasıyla birlikte ikramiye miktarında 2.500 TL artışla güncellendi. Açıklama şu şekilde: “Standart ikramiye ödemesi emekli maaşı tutarı üzerinden yapılacak. EYT'lilere fatura ödeme talimatına ek olarak 7 bin 500 TL'ye kadar ikramiye ödenecek. Şubelerimize gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamız veya e-Devlet üzerinden emekli maaşınızı bankamıza havale edebilir, Mobil Bankacılık ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayarak standart ikramiye uygulamasına katılabilirsiniz. 3 yıl emekli maaşınızı bankamızdan alın. EYT sahiplerine özel 7.500 TL'ye varan bonus fırsatından yararlanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayarak 3 yıl emekli maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek ve 1 otomatik fatura vererek bonus kampanyasına katılabilirsiniz. ödeme talimatı. Standart Prim Kampanyası, 01.11.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında emekli maaşını Denizbank'a devreden emekli emekliler için geçerlidir. EYT faydalanıcılarına 7.500 TL'ye varan Kampanya Kampanyası, 01.02.2023 tarihinden sonra emekli olup emekli maaşını Denizbank'a devreden emekli müşterilerimiz için geçerlidir. Bonus miktarı hesabınıza peşin olarak ödenecektir. Fatura ödeme talimatının 3 yıllık taahhüt süresi içinde iptal edilmesi veya üst üste 3 aydan fazla otomatik olarak ödenmemesi durumunda kalan sürenin ikramiye ceza tutarı hesabınıza yansıtılır. Kampanya 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank, kampanya süresi ve kurallarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Bankamızdan birden fazla emekli maaşı alan emekli müşterilerimiz için ödenecek ikramiye tutarı, emekli maaşlarının toplam tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Emekli aylığı alan 18 yaşının altındaki müşteriler: Anne ve babasının velayeti altında olmayanlara ikramiye ödenecek. Anne ve babasının velayeti altında bulunanlara, kendi gelirleri/aylıkları ile anne ve babalarının banka aracılığıyla aldıkları gelirleri/aylıkları toplamına göre velisine ikramiye ödenir." İş Bankası 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon detayları ve maaşa göre miktarlar için
Türkiye İş Bankası'nın resmi internet sitesinde geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruya göre emekli vatandaşlara verilecek ikramiye ödemelerine ilişkin detaylar paylaşıldı. Bonus detaylarına bakıldığında maksimum 7.500 Türk Lirası tutarında bonus ödemesi sunulduğu görülmektedir. "Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyonlara Ek Aidatsız Maximum Kart Kullanma Fırsatı!" ilanda "SGK emeklileri emeklilik dönemlerinde bankacılık işlemlerinin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıklarıyla yaşıyor" denildi. İkramiye detaylarına ilişkin olarak, "İlk emekli maaşı ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na devreden SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) terfi ödemesinden yararlanabilir." 1 Kasım 2022 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan sözleşme gereği 7.500 TL'ye kadar, ayrıca SGK emekli maaşını İş Bankası'na devredenler Maximum Card ve ek kartları için ücret ödemezler, birçok ayrıcalık ve avantajdan yararlanabilirler." Duyuruda ayrıca emeklilerin maaşlarına İş Bankası şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve İşCep üzerinden nasıl kolayca ulaşabilecekleri ve emekli maaşlarını İş Bankası'na nasıl aktarabilecekleri anlatılmaktadır. İlk kez emekli olacaklar ile ilgili olarak yapılan duyuruda, SSK veya Bağkur'dan emekli olacakların SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası'nı tercih edebilecekleri belirtildi. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalıştıkları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası'nı seçebiliyor. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ikramiye ödeme tutarları ise şöyle: Maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara (3.500 TL hariç) ikramiye ödemesi 4.500 TL olacaktır. Maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara ikramiye ödemesi 5.250 TL olacaktır. Maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar için ikramiye ödemesi 6.750 TL olacaktır. Maaşı 10.000 TL ve üzeri olanlara ikramiye ödemesi 7.500 TL olacak