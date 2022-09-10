Hatay İl Jandarma Komutanlığının Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında Akbez Mahallesi'nde şüphelenilen otomobili durdurdu. Ekiplerce, araçta yapılan aramada 245 kilogram şeffaf poşetlere konulmuş kaçak tütün elde edildi. Otomobil sürücüsü A.İ. gözaltına alındı.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 16:36
Hassa'da 245 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan bir otomobilde 245 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
YAŞAM
10 Eylül 2022 - 16:36
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