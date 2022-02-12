Hasta diye girdiği tomografi odasını talan etti!

Olay, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Gece saat Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 02.00 sularından hastaneye bacağından vurulmuş olarak getirilen Talip Gönültaş, tedavi için tomografi odasına alındı. Odada olduğu sırada birden bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan Gönültaş, milyon liralık cihazların olduğu tomografi odasını birbirine katarak talan etti.
Talip Gönültaş'ın odayı birbirine kattığı anlarda yakını olarak hastaneye gelen Jiyan Özkaya da odaya girerek ona destek verirken yaklaşık 30 bin dolar değerinde olan cihaz büyük hasar gördü. Hastanenin güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken sağlık çalışanları da kendilerini camlı odaya kilitledi.
Sağlık çalışanlarının kendilerinden kaçtığını gören saldırganlar camı vurarak ve iterek devirmeye çalışırken sağlık çalışanı saldırganlara direnmeye çalıştı. Çerçeve bölümünü kıran saldırganların içeri girmelerini engellemek isteyen sağlık çalışanları çerçeveyi iterek yerine yerleştirmeyi başardı.
İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAY SIRASINDA YARALANDI
Saldırganlara müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. olay sırasında yaralanırken tomografi odasının olduğu bölüme gelen polis saldırganları etkisiz hale getirdi. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alınırken haklarında 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve aynı zamanda da 'Mala Zarar Verme' suçlamalarında işlem başlatıldı.
Olaya ilişkin anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken saldırganların savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Talip Gönültaş'ın odayı birbirine kattığı anlarda yakını olarak hastaneye gelen Jiyan Özkaya da odaya girerek ona destek verirken yaklaşık 30 bin dolar değerinde olan cihaz büyük hasar gördü. Hastanenin güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken sağlık çalışanları da kendilerini camlı odaya kilitledi.
Sağlık çalışanlarının kendilerinden kaçtığını gören saldırganlar camı vurarak ve iterek devirmeye çalışırken sağlık çalışanı saldırganlara direnmeye çalıştı. Çerçeve bölümünü kıran saldırganların içeri girmelerini engellemek isteyen sağlık çalışanları çerçeveyi iterek yerine yerleştirmeyi başardı.
İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAY SIRASINDA YARALANDI
Saldırganlara müdahale etmek isteyen güvenlik görevlilerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. olay sırasında yaralanırken tomografi odasının olduğu bölüme gelen polis saldırganları etkisiz hale getirdi. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alınırken haklarında 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve aynı zamanda da 'Mala Zarar Verme' suçlamalarında işlem başlatıldı.
Olaya ilişkin anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken saldırganların savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.