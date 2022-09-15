MAGAZİN
15 Eylül 2022 - 12:46

Hasta yatağından kalktı sahneye çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahneden inerken düşerek yaralanan ünlü Popçu Emre Kaya, yine sahnelerin tozunu attı. Hastaneden taburcu olur olmaz soluğu Manisa'da alan sanatçı, verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

MAGAZİN
15 Eylül 2022 - 12:46
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Hasta yatağından kalktı sahneye çıktı


Emre Kaya, Manisa'daki konserinde sevenlerine ve tüm hayranlarına mesaj gönderdi.

Hayranlarının yoğun tezahüratlarıyla çıktığı sahnede yaşadığı talihsiz kazadan dile getiren Emre Kaya, “Karamürsel'de sahneden düştüm. O kadar çok mesaj aldım ki, telefonla arayan, hastaneye gelen, sosyal medya hesaplarımdan mesaj gönderip ‘geçmiş olsun' diyen sevenlerim, dostlarım bana ilaç oldu” dedi.



"Sol ayağım ve sol omuzum çatlak"
Hasta yatağının bazı şeyleri daha sık düşünmesini sağladığını anlatan ünlü sanatçı, “Bütün yaz boyunca sahnelerdeydim. Çok daha dikkatli olmam gerektiğini anladım. Baş üstü düştüm ve bayılmışım. Sol ayağım ve sol omuzum çatlak. Buna rağmen sevenlerimle beraber olmak çok güzel” ifadelerine yer verdi.

Tedavisi süresince kendine moral desteği sağlayan tüm sevenlerine “İyi ki varsınız” diyen Emre Kaya, daha sonra daha fazla dikkatli olacağını belirterek, birbirinden değerli eserlerini seslendirmeye başladı.

Duygu dolu sözleri hayranları tarafından tezahüratlarla alkışlanan Emre Kaya, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Romantik şarkılarıyla dinleyenlerini adeta alıp götüren, hareketli eserleriyle eğlenceye tavan yaptıran ünlü popçu, rahatsızlığına rağmen sahnede fırtına gibi esti.

Yeni esere sayılı günler kaldı
Yaz konserlerinin en fazlaca aranan isimleri arasında yer alan, kendisi ile birlikte gece gündüz çalışan kadrosuyla binlerce kilometre yol kateden ünlü popçu Emre Kaya, yeni eserinin de müjdesini verdi.

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