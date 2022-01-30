YAŞAM
30 Ocak 2022 - 18:18

Hasta ziyaretinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da hasta ziyaretine giden husumetli olan iki akraba aile hastane bahçesinde karşılaştıkları hastane bahçesinde tartışmaya başladı. Silahların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı.

YAŞAM
30 Ocak 2022 - 18:18
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Hasta ziyaretinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile, hastane ziyaretine gittikleri bir vakitte hastane bahçesinde karşılaştıklarında tartışmaya başladılar. Kavgaya dönen olayda silahlar çekilirken ,yaşanan olayda İbrahim Halil Z., Hüseyin Y. ve Mustafa K. yaralandı.




YARALILAR AYNI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI



Silahlı kavgada yaralananalar aynı hastanede tedavi altına alınırken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gerilen tarafların olası kavgası için önlem alan polis ekipleri yerdeki tüfek kartuşları ile hasar gören bir araçta inceleme yaparak, kavgada kullanılan silah, bıçak ve sopaları incelemek için emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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