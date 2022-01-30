Hasta ziyaretinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı













Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile, hastane ziyaretine gittikleri bir vakitte hastane bahçesinde karşılaştıklarında tartışmaya başladılar. Kavgaya dönen olayda silahlar çekilirken ,yaşanan olayda İbrahim Halil Z., Hüseyin Y. ve Mustafa K. yaralandı.Silahlı kavgada yaralananalar aynı hastanede tedavi altına alınırken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gerilen tarafların olası kavgası için önlem alan polis ekipleri yerdeki tüfek kartuşları ile hasar gören bir araçta inceleme yaparak, kavgada kullanılan silah, bıçak ve sopaları incelemek için emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.